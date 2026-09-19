La familia no ha confirmado si el fallecimiento de la joven está relacionado con la intervención a la que se sometió

Duda, que acumulaba más de 760.000 seguidores en TikTok, compartía su día a día en redes

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BrasilMaria Eduarda Alves dos Santos, la influencer conocida como Duda Alves, ha fallecido a los 22 años de edad semanas después de haberse sometido a una cirugía de reducción de pecho en Brasil.

Según ha confirmado su familia, la joven falleció el pasado 13 de septiembre. Solo unos días antes, el 8 de septiembre, la joven había compartido un vídeo en su cuenta de TikTok donde explicaba el duro proceso de recuperación al que había tenido que hacer frente.

No ha salido a la luz la causa de la muerte

Por el momento, la familia no ha confirmado si el fallecimiento de la joven está relacionado con la intervención a la que se sometió.

Duda, que acumulaba más de 760.000 seguidores en TikTok, compartía su día a día en redes y había explicado los motivos por los que había decidido operarse: "Mi operación fue más bien una cuestión estética. Quería llevar ropa sin sujetador, quería tener más libertad, cuando llevaba bikini, este casi me cortaba el cuello por el peso de los pechos. Fue una cuestión de comodidad, pero sobre todo estética", admitía.

El adiós de su familia, amigos y seguidores

Las redes sociales se han llenado de mensajes de condolencia tras la trágica muerte de la joven. Entre ellos, destacan los de algunas amigas y familiares de Duda, como su prima Geovana Alves: “Tuve el privilegio de tenerte en mi vida durante 19 años. Fueron los mejores 19 años de mi vida, hermana”. Además mencionó “risas, peleas tontas, secretos, viajes, conversaciones y tantos sueños” compartidos.

Otra amiga, Clarissa Pavie, la describió como una persona de “belleza interior”: “Lo que más me duele es saber que nunca vas a leer esto, pero me consuela saber que sale del corazón. Nunca había perdido a una amiga, y menos a una de mis mejores amigas”, lamentaba.