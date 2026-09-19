Ignacio de Borbón, exconcursante de 'Supervivientes' vuelve a la televisión con su pareja como participantes de 'LIDLT'

El modelo se ha centrado estos años en su carrera profesional y su presencia en redes sociales

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La vida de Nacho de Borbón, exconcursante de 'Supervivientes', cambio totalmente tras su paso por el programa, su presencia en el reality despertaba inevitablemente curiosidad por su parentesco lejano con la familia del rey Felipe VI, pero detrás de él había un joven que llevaba varios años intentando hacerse un hueco en el competitivo mundo de la moda.

El paso del modelo por los Cayos Cochinos terminó convirtiéndolo en un rostro conocido para el gran público. Sin embargo, una vez finalizado el concurso, Nacho de Borbón tomó un camino diferente al de otros supervivientes. En lugar de encadenar realities y apariciones televisivas, regresó a una vida mucho más discreta. Durante estos cuatro años ha continuado trabajando como modelo, ha desarrollado su faceta como influencer y creador de contenido y ha seguido muy vinculado a la moda, los viajes y el deporte.

Hasta ahora. Cuatro años después de Honduras, Ignacio de Borbón regresa a Telecinco como participante de 'La isla de las tentaciones' acompañado por su pareja, Náyades Lospitao. ¡Así ha sido la vida de Ignacio de Borbón tras su paso por 'Supervivientes'!

Vuelve a televisión con 'La isla de las tentaciones'

Cuatro años después de su paso por 'Supervivientes', vuelve a convertirse en concursante de un reality de Telecinco. El escenario cambia de Honduras a República Dominicana y las pruebas físicas dejan paso a algo posiblemente mucho más complicado de controlar: los sentimientos. Nacho y Náyades Lospitao llevan alrededor de dos años juntos.

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Según han explicado durante su presentación como participantes de ‘La isla de las tentaciones’, se conocieron en un evento de influencers celebrado en Valencia. Aquel primer encuentro dio paso a una relación que se ha ido consolidando hasta llegar a un momento especialmente importante.

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Durante su estancia en República Dominicana tendrán que permanecer separados y convivir con un grupo de solteros y solteras dispuestos a encontrar el amor. Buena parte de lo que sepan sobre el comportamiento del otro llegará a través de las imágenes mostradas durante las hogueras. Nacho ya ha dejado entrever que una posible traición podría sacar su faceta más impulsiva.

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Su carrera como modelo y su etapa como relaciones públicas

Antes de que pudiéramos conocerle en 'Supervivientes', Nacho ya había comenzado a construir una carrera profesional en el mundo de la moda. Aunque su apellido siempre ha despertado curiosidad, él ha intentado desarrollar un camino propio y trabajar desde muy joven.

En 2018 comenzó profesionalmente su carrera tras entrar en una agencia de modelos. A partir de entonces empezó una etapa que lo llevó a trabajar lejos de España. Asia se convirtió en uno de sus principales mercados y vivió temporadas en países como China y Corea del Sur.

Tras finalizar el reality, el modelo no abandonó la profesión que había desarrollado antes de hacerse famoso. Regresó al mundo de la moda y continuó realizando sesiones fotográficas y trabajos relacionados con su imagen. Durante una etapa también trabajó como relaciones públicas en uno de los locales más conocidos de la noche madrileña. Una actividad que encajaba con su perfil y que le permitía moverse en un ambiente estrechamente relacionado con los eventos, las relaciones sociales y la moda.

Triunfa también como influencer y creador de contenido

Si 'Supervivientes' transformó algún aspecto de la carrera de Ignacio de Borbón fue su presencia en las redes sociales. Antes del concurso, Instagram era principalmente un escaparate relacionado con sus trabajos como modelo. Después de Honduras empezó a adquirir una dimensión mucho más personal y profesional.

El reality le permitió llegar a una audiencia que hasta entonces no lo conocía. Durante meses, los espectadores habían seguido su convivencia, sus dificultades y su evolución en Honduras y muchos quisieron continuar sabiendo de él una vez terminado el programa. Moda, viajes, deporte y lifestyle forman el eje principal de su contenido. Su profesión hace que los estilismos y las sesiones fotográficas tengan un peso importante, pero su perfil también permite conocer una parte mucho más cotidiana de su vida.

Esta combinación de modelo y creador de contenido le ha permitido construir una profesión perfectamente compatible con el estilo de vida que ha elegido durante estos últimos años. Puede colaborar con marcas, participar en eventos y continuar trabajando con su imagen sin necesidad de estar semanalmente sentado en un plató.