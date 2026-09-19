Redacción Andalucía Agencia EFE 19 SEP 2026 - 11:27h.

La progenitora acordaba, a cambio de dinero, encuentros con varones que realizaban actos sexuales con sus niñas

En la sentencia se ha fijado una indemnización de 60.000 euros a cada menor por los daños morales sufridos

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AlmeríaUna madre ha sido condenada a 47 años de cárcel por explotar a sus dos hijas cuando tenían tan solo 5 y 9 años, en Almería. Así lo ha dictado la sentencia de la Audiencia Provincial, que detalla que concertaba citas sexuales con hombres.

A pesar de tal castigo, el máximo de cumplimiento de la pena impuesta es de 20 años. En el fallo, al que ha tenido acceso EFE, figura que los hechos ocurrieron en fechas no determinadas de 2021 y 2022.

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El tribunal impone a la mujer nueve años de prisión por cada uno de los dos delitos de explotación sexual y catorce años y seis meses por cada uno de los dos delitos continuados de agresión sexual, de los que la considera cooperadora necesaria.

Actos sexuales de varones con sus niñas a cambio de dinero

La progenitora recibía una cantidad de dinero a cambio de esos encuentros que tenían los varones no identificados para realizar actos sexuales con sus niñas pequeñas.

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De especial vulnerabilidad por su corta edad, esto fue algo que aprovechó ella en su condición de madre. La condena incluye la privación de la patria potestad y prohibiciones de acercamiento a menos de 500 metros y de comunicación con sus hijas de hasta 20 años.

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También deberá estar diez años de libertad vigilada tras el cumplimiento de la prisión e inhabilitación durante 24 años para profesiones que conlleven contacto con menores.

Por cada delito de explotación sexual, la Audiencia Provincial de Almería le impone además una multa de 30 meses con una cuota diaria de seis euros. Queda absuelta de otros dos delitos de agresión sexual.

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60.000 euros de indemnización para cada menor

La sala fundamenta su decisión en la declaración grabada de la hija mayor, corroborada por las manifestaciones de ambas menores recogidas en un informe de pediatría.

Además del testimonio de la pareja de su padre, que denunció los hechos en mayo de 2023, y un informe psicológico aportado a la causa judicial. La sentencia fija una indemnización de 60.000 euros a cada menor por daños morales.

Respecto a la pareja de la acusada, el tribunal concluye que no se ha acreditado que conociera o participara en la explotación sexual y considera insuficientemente concreta la declaración que lo vinculaba con actos sexuales contra las niñas.

Por otro lado, la Audiencia ordena asimismo remitir las declaraciones de una testigo para que se investigue si sus contradicciones entre la instrucción y el juicio pudieran constituir un delito contra la Administración de Justicia.

Contra la resolución cabe recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).