Este sábado era la primera aparición pública de la pareja y de sus hijos desde su visita a Les Baux-de-Provence

Desde Christina Aguilera hasta Richard Gere: las estrellas mundiales y la realeza iluminan Mónaco para un evento solidario

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El príncipe heredero Jacques y la princesa Gabriella han aparecido junto a sus padres en el parque Princesa Antonieta, en Mónaco, para celebrar el U Cavagnëtu. Según informa 'Hola!', durante el evento se ha producido una de las imágenes más curiosas del día al ver al príncipe Alberto II hablando con su hijo al oído.

Este sábado era la primera aparición pública de la pareja y de sus hijos desde su visita a Les Baux-de-Provence, el pasado 5 de septiembre, cuando el príncipe heredero Jacques recibió la llave de la ciudad provenzal.

Una cálida bienvenida con ramos de flores

Dos días después, la princesa Gabriella y su hermano comenzaron el curso en 6.º de Primaria lejos de las miradas del público. En el U Cavagnëtu, el alcalde de Mónaco, Georges Marsan, quiso dar una cálida bienvenida a la familia, que recibieron cada una un ramo de flores. Después, los Grimaldi disfrutaron del espectáculo de La Palladienne, a cargo de los bailarines vestidos con trajes tradicionales.

La familia real de Mónaco se dio un baño de masas en los alrededores del parque Princesa Antonieta para verlos de cerca. Este lunes, mientras el príncipe heredero Jacques y la princesa Gabriella vuelven al colegio, su padre iniciará un viaje de dos días por los Alpes Marítimos. Visitará Aiglun, Puget-Théniers, Beuil y Villars-sur-Var, cuatro municipios miembros de la Asociación Francesa de Lugares Históricos Grimaldi de Mónaco.

"Esta rama, emparentada con la de Mónaco, desempeñó un papel determinante en la formación progresiva del actual territorio de los Alpes Marítimos, ya que contribuyó en gran medida a la 'cesión' del condado de Niza a la Casa de Saboya en 1388", explican desde el Principado.

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La gala en la Ópera Garnier de Montecarlo

Al tradicional pícnic del sábado se suma la especial gala que se desarrolló en la Ópera Garnier de Montecarlo, donde tuvo lugar una espectacular fiesta para conmemorar el 20.º aniversario de la Fundanción Príncipe Alberto II. Los invitados fueron recibidos en las Terrasses du Soleil, a los pies del Casino de Montecarlo.

A este evento de aniversario también acudieron actrices consagradas como Monica Bellucci e Isabelle Huppert, o la modelo checa Eva Herzigová. Así, disfrutaron de las actuaciones de Christina Aguilera, Plácido Domingo y el grupo de funk de Filadelfia Sister Sledge.