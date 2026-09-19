La princesa Charlene de Mónaco y su esposo, el príncipe Alberto II recibieron a 250 filántropos y estrellas del cine y la música

Richard Gere fue el invitado de honor de la gana por su fundación The Gere Foundation

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La Ópera Garnier de Montecarlo se ha convertido en un desfile de estrellas para celebrar los 20 años desde la creación de la Fundación Príncipe Alberto II de Mónaco, dedicada a la conservación del medio ambiente. Allí, la princesa Charlene de Mónaco y su esposo, el príncipe Alberto II recibieron a 250 filántropos y estrellas como Christina Aguilera, Plácido Domingo o el galardonado actor Richard Gere, según informa 'Hola!'.

Charlene de Mónaco sorprendió en esta ocasión volviendo a estrenar un look de la diseñadora Jenny Packham, una de las creadoras favoritas de Kate Middleton. Tal y como destaca 'Point de Vue', los invitados fueron recibidos en las Terrasses du Soleil, a los pies del Casino de Montecarlo, para una sesión de fotos antes de degustar la gran cena preparada por el equipo del chef Yannick Alléno, galardonado con una estrella Michelin.

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Actuaciones, subastas y un invitado de honor

Richard Gere fue el invitado de honor de la gana por su fundación 'The Gere Foundation', que ofrece ayuda humanitaria y promueve proyectos medioambientales, al aliarse con la fundación del príncipe Alberto para llevar a cabo acciones para cuidar la naturaleza.

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En este gran evento también acudieron actrices como Monica Bellucci e Isabelle Huppert, o la modelo checa Eva Herzigová. Una de las presencias más importantes ha sido la de Caroline Scheufele, presidenta de Chopard, que también ha posado junto a la princesa Charlene y el príncipe Alberto.

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Esta velada contó con las actuaciones de Christina Aguilera, Plácido Domingo y el grupo de funk de Filadelfia Sister Sledge y también se realizó una recaudación de fondos que estuvo dirigida por el subastador suizo Simon de Pury. El artista suizo Urs Fischer y el pintor estadounidense George Condo, entre otros, aportaron dos piezas destacadas. Al igual que la casa Chopard, que creó un conjunto de joyas especialmente para el evento, según relata 'Point de Vue'.

Los proyectos de la Fundación Alberto II de Monaco

La Fundación Alberto II de Monaco es una organización internacional sin ánimo de lucro creada por el príncipe monegasco en 2006. Su objetivo principal es proteger el medioambiente y contribuir a la llamada "salud planetaria", trabajando especialmente en biodiversidad, cambio climático, océanos y recursos hídricos. Sus actuaciones se concentran especialmente en la cuenca mediterránea, las regiones polares y los países menos desarrollados.

Entre sus iniciativas se encuentran la protección de bosques y arrecifes de coral, la conservación de especies marinas, la gestión sostenible del agua y la protección de las regiones polares.

Alberto de Mónaco afirmó que España se sitúa "entre los países líderes de Europa en acción medioambiental"

El pasado 2 de junio, Alberto II visitó España para ahondar en materia de sostenibilidad y para celebrar el décimo aniversario de la rama española de su fundación. El príncipe monegasco visitó la capital para asistir al encuentro Liderando el futuro desde la colaboración, una jornada organizada en la sede de IE University en Madrid y centrada en el papel de la cooperación.

Alberto de Mónaco afirmó que España se sitúa "entre los países líderes de Europa en acción medioambiental, gracias a sus energías renovables, su cuidado de los ecosistemas y la fortaleza de su ciencia". Así, recordó que la "rama española" de la Fundación se creó hace una década por la "convicción compartida" de que "el medio ambiente no es un asunto más entre muchos" ni que deba quedar "en manos de un puñado de especialistas": "Nuestra relación con el mundo natural determina todo lo que hacemos: cómo producimos, cómo viajamos, cómo construimos y cómo vivimos".