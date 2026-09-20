Leife Bent era conocido por su estilo de vida sana y por eso pensaban que sus problemas de salud eran por una inflamación

Desde su cama del hospital compartió un vídeo en el que aparecía interpretando una versión acústica de una canción suya

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Leife Bent, músico independiente de Berlín, fue diagnosticado en mayo de 2026 con una leucemia mieloide aguda (LMA). Lo descubrió después de acudir al médico porque pasó varias semanas con una supuesta "gripe". Para ese entonces, la enfermedad había avanzado duramente y su médula ósea estaba en malas condiciones.

Bent acabó ingresado en el hospital y empezó con las sesiones de quimioterapia. Pero durante todo este proceso, decidió mantenerlo todo en secreto para sus fans. Hasta que un día, sin previo aviso, decidió contar su historia a través de la música.

Desde su cama del hospital compartió un vídeo en el que aparecía interpretando una versión acústica de su canción 'Heavy Smile'. El vídeo, publicado en redes sociales, se viralizó rápidamente.

"Creo que esa canción, esa situación y la crudeza de tocarla así llegó a mucha gente", afirmó el artista

Leife Bent era conocido por su estilo de vida sana y por eso al principio se pensaba que su problema era un caso de inflamación. Pero al ver que los antibióticos no hacían efecto y que en su piel aparecían moratones, se hizo un análisis de sangre y descubrieron que tenía una leucemia aguda que afectaba a sus células sanguíneas.

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"No tengo factores genéticos, nada. Es una probabilidad entre un millón", confesó para 'People'. A pesar de los daños en su médula y de que este tipo de cáncer tiene una tasa de supervivencia del 30%, él parecía estar sano. Pero la quimioterapia no fue sencilla: le suministraron cinco ciclos, cada uno de una semana, seguidos de un tiempo de recuperación. Durante el primero de ellos acabó teniendo que ser ingresado en la unidad de cuidados intensivos por una infección pulmonar. Pese a ello, decidió continuar con su carrera musical.

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"Me dije: 'Está bien, hagámoslo'. Compartamos esto y veamos qué piensa la gente. Creo que esa canción, esa situación y la crudeza de tocarla así llegó a mucha gente y ojalá haya inspirado a mucha gente", afirmó. Ahora, sigue recuperándose de su enfermedad y continúa con la quimioterapia, aunque su avance es positivo. Bent tiene clara su próxima meta: grabar su primer álbum de estudio.