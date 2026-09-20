El premio Saint-Simon 2026 reconoce a su libro 'Reconciliación' como la mejor obra memorialística publicada en ese país

El reconocimiento será el segundo premio literario recibido en Francia por las memorias de Juan Carlos I

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El rey emérito Juan Carlos I abandonaba este sábado Galicia en un vuelo a las siete de la tarde y ya se encuentra en Francia, donde este domingo recogerá el premio Saint-Simon 2026, que reconoce a su libro 'Reconciliación' como la mejor obra memorialística publicada en ese país.

Antes de partir a París y poner fin a su cuarta estancia en Sanxenxo (Pontevedra) este año, el padre de Felipe VI ha disfrutado junto a su hija, la infanta Elena, de la segunda jornada de la regata que lleva su nombre.

Un segundo premio por su libro

Aunque no pertenece al grupo de los grandes premios literarios franceses, como el Goncourt, el Renaudot o el Femina, el Saint-Simon es uno de los galardones franceses de referencia en el género de las memorias.

Creado en 1975 con motivo del tricentenario del nacimiento del duque de Saint-Simon, el premio se entregará en un auditorio de la granja Richardière, situada en La Ferté-Vidame, una localidad rural de algo más de 500 habitantes situada en el departamento de Eure-et-Loir, al suroeste de París.

‘Reconciliación’, publicado en Francia por la editorial Stock y en España por Planeta, se impuso a otros cuatro títulos que competían por el galardón: ‘Entrelacs : Entretiens’, de Daniel Mendelsohn (Seuil); ‘Tout’, de Régis Debray (Gallimard); ‘Touché’, de Alexandre Tharaud (Grasset), y ‘Le Pain des anges’, de Patti Smith (Gallimard).

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El reconocimiento será el segundo premio literario recibido en Francia por las memorias de Juan Carlos I. En abril, el exmonarca fue distinguido durante Jornada del Libro Político, celebrada en la Asamblea Nacional francesa, donde estuvo acompañado por sus hijas Elena y Cristina, así como por su nieto Felipe Juan Froilán.

El Premio Saint-Simon, especializado en literatura memorialística, ha distinguido anteriormente a escritores y personalidades del ámbito político y cultural francés. La edición de 2026 supone, según los organizadores, la primera ocasión en que el galardón recae en un rey.