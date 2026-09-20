Berto González 20 SEP 2026 - 09:00h.

La concursante de 'Supervivientes All Stars' y Vanesa Klein vivieron una intensa relación que pasó del flechazo a una mediática ruptura

La primera expulsión de 'Supervivientes All Stars' deja en shock a Barranco

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La historia sentimental de Lola Ortiz y Vanesa Klein fue tan intensa como breve. La que fuera tronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' confirmó públicamente su noviazgo con la cantante en junio de 2020, después de varios meses conociéndose y de un flechazo que había comenzado a finales de 2019. Ambas compartieron abiertamente su felicidad, pero apenas dos meses después de hacer oficial su relación llegó una ruptura que Lola terminó confirmando entre lágrimas. Antes de esta historia, Vanesa Klein ya había protagonizado otros romances conocidos, entre ellos el que mantuvo años atrás con Nagore Robles.

Del flechazo de amor a hacer pública su relación sentimental

Lola Ortiz y Vanesa Klein se conocieron en diciembre de 2019, aunque sus caminos ya se habían cruzado anteriormente en una discoteca. El encuentro que terminó acercándolas se produjo gracias a Amor Romeira, amiga de la primera expulsada de 'Supervivientes All Stars', que fue quien las presentó. Según recordó posteriormente la canaria, la atracción entre ellas surgió prácticamente desde el primer momento, con un intercambio de miradas que dio paso a una conexión sentimental.

Su historia avanzó durante los primeros meses de 2020, aunque el confinamiento provocado por la pandemia las obligó a permanecer separadas durante un largo periodo. En vez de enfriar la relación, Lola explicó entonces que aquella distancia les permitió hablar y conocerse de una manera mucho más profunda. Tras regresar a Madrid se reencontraron y comenzaron una etapa en la que pasaron gran parte de su tiempo juntas.

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Fue a comienzos de junio cuando Lola decidió confirmar públicamente que tenía novia. La extronista se mostró especialmente ilusionada y aseguró que junto a Vanesa podía comportarse con naturalidad, compartir sus preocupaciones y sentirse comprendida. La relación también comenzó a ocupar un lugar destacado en sus redes sociales, donde las dos publicaban imágenes, vídeos y momentos juntas.

Una ruptura dos meses después de empezar a salir

La intensa exposición pública del noviazgo hizo que las primeras señales de crisis tampoco pasaran inadvertidas. A comienzos de agosto de 2020, apenas dos meses después de haber oficializado su historia, desaparecieron de sus perfiles las muestras de cariño y ambas dejaron de seguirse en Instagram. Vanesa eliminó además las fotografías que conservaba junto a Lola, provocando que los seguidores comenzaran a hablar abiertamente de una separación.

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Pocos días después, la concursante de 'Supervivientes All Stars' confirmó que habían terminado. La canaria explicó emocionada que el desenlace no había sido el que ambas esperaban y reconoció que había apostado firmemente por aquella relación. También señaló que se habían producido enfados y que Vanesa se había molestado, circunstancias que acabaron deteriorando una historia que inicialmente había sido muy feliz.

Pese al dolor del momento, Lola Ortiz destacó la importancia que Vanesa había tenido en su vida reconociendo que conocerla había sido una experiencia positiva y que aquella relación la había ayudado a abrirse públicamente respecto a su bisexualidad. La ruptura, sin embargo, resultó complicada para ella y llegó a hablar de lo sucedido muy emocionada y al borde de las lágrimas. "Ya no estoy con Vanesa, hemos dejado la relación. No ha sido como esperábamos y no ha sido nada fácil. Ella se enfadó... y yo aposté mucho por esta relación", reveló la canaria.

Vanesa Klein y su anterior historia con Nagore Robles

Mucho antes de iniciar su relación con Lola Ortiz, Vanesa Klein ya había estado sentimentalmente relacionada con otros rostros famosos. Entre ellos se encontraba Nagore Robles, con quien mantuvo un idilio que tuvo repercusión mediática aproximadamente una década antes de la historia con Lola. Posteriormente, la cantante también mantuvo una relación con Patricia Yurena Rodríguez, Miss España 2013 y primera finalista de Miss Universo de aquel año.

Por tanto, la relación de Klein con Nagore fue muy anterior a la que mantuvo con Lola durante 2020. Nagore Robles fue una de sus primeras parejas conocidas públicamente, y su noviazgo también fue breve pero con una gran repercusion mediática en su ruptura, en la que no hubo terceras personas, cuyo principal motivo fue un desamor mutuo imposible de superar. La relación de la pareja fue seguida fielmente por sus seguidores, hasta que Nagore Robles rehizo su vida de la mano de Sofía Cristo.