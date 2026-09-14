El refugio de Isa Pantoja: así es la familia de Asraf Beno que se ha convertido en su verdadero apoyo

Lorena Romera 14 SEP 2026 - 12:32h.

Así son la madre, el padre y los dos hermanos de Asraf Beno, que se han convertido en la red de apoyo de Isa Pantoja

La reacción de Isabel Pantoja a la entrevista de su hija: "Si la madre de Asraf es su ejemplo, que haga de madre ella"

Compartir







La reciente intervención de Isa Pantoja en '¡De Viernes!' ha vuelto a poner de manifiesto la compleja brecha que la separa de su familia y el desgaste emocional que esto le genera. Durante su reaparición en el programa, la hija de Isabel Pantoja ha visibilizado el fuerte vínculo que ha construido con los padres y hermanos de su marido, Asraf Beno, que se han convertido en su auténtico pilar.

La madre de Asraf Beno, el referente de Isa Pantoja

De origen marroquí, los padres de Asraf llevan años residiendo en España. Sus tres hijos son españoles y, tras una temporada en Ceuta, la familia se instaló en Fuenlabrada. De perfil bajo, apenas han tenido presencia pública, aunque el actual concursante de 'Supervivientes All Stars' ha hablado sobre ellos en contadas ocasiones. De hecho, a su padre lo ha descrito públicamente como "un hombre clásico, discreto y trabajador".

En cuanto a su madre, Amina Elkasmi, lo último que sabemos de ella es en boca de Isa Pantoja. La joven de 30 años le dedicó unas palabras de profunda admiración a su suegra, asegurando que ahora mismo es su máximo referente en lo que al cuidado de los hijos se refiere. Según explicó, ve en ella a una mujer luchadora y enormemente paciente, capaz de sacar adelante a su hogar de forma independiente:

Canal de Whatsapp de Telecinco

"La llamé hace dos días y me puse a llorarle y le dije: me pasa esto y te necesito y te quiero dar un abrazo y te quiero. Necesito que vengas, necesito que estés conmigo... Para mí es mi ejemplo a seguir, de verdad, como madre, para mí es mi ejemplo a seguir. Una señora con paciencia, que ha criado a sus tres hijos trabajando, ella sola aquí, sin tener ninguna familia, sola, preparando las tareas de la casa... Para mí es como, no sé, mi ejemplo a seguir", ha expresado. Siempre en un segundo plano y alejada de los focos, Amina solo ha tenido buenas palabras para su nuera. En una aparición televisiva aseguraba que Isa era una "muy buena chica".

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

De la discreción del padre a la popularidad de los hermanos

En cuanto a los hermanos, Asraf es el mayor de tres hermanos:

Anuar Beno: El mediano de los hermanos es el más mediático. Ha participado en diversos concursos de televisión, ha hecho sus primeros pinitos en el cine y cuenta con miles de seguidores en redes sociales, donde se presenta como creador de contenido. Aunque los inicios con su cuñada estuvieron marcados por cierta tirantez y falta de comprensión, el paso del tiempo lo ha ido poniendo todo en su sitio hasta conseguir ahora un trato mucho más cordial.

Monsif Beno: El benjamín del grupo ha optado por un perfil profesional ligado al sector de la hostelería y la administración de empresas, combinándolo con una ligera inclinación por el mundo de la moda. Al contrario que Anuar, la relación con Isa Pantoja ha sido fluida desde el principio, compartiendo escapadas y momentos familiares con total naturalidad.

En un momento en el que Asraf se encuentra lejos de casa, probando suerte de nuevo con su participación en 'Supervivientes All Stars', la familia Beno se reafirma como la red seguridad en la que Isa Pantoja se refugia mientras la relación con su familia continúa siendo nula.