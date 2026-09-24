Lorena Romera 24 SEP 2026 - 15:09h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' se ha visto obligada a cancelar todos sus compromisos

Lucía Sánchez explica el motivo de su ruptura sentimental, en pleno proceso de fertilidad para ser madre soltera

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Lucía Sánchez ha hecho saltar las alarmas al emitir un comunicado que ha dejado a sus seguidores muy preocupados. La que fuera participante de 'La isla de las tentaciones' y ganadora de 'GH DÚO' ha avisado de que estará ausente en sus redes sociales por motivos personales que le han obligado a cancelar también su agenda profesional a corto plazo.

Sobre un fondo negro, la de Cádiz ha explicado el motivo de su inactividad en estas últimas horas. Una desconexión que, tal y como ha confirmado, se prolongará por un tiempo que, por ahora, es indefinido. "Buenos días, ayer me surgió un imprevisto familiar, no nos pasa nada ni a Mía ni a mí", ha comenzado explicando.

Unas primeras palabras en las que, para tranquilizar a su comunidad, aclara que tanto ella como su hija Mía -fruto de su relación con Isaac Torres- se encuentran en perfecto estado. Sin embargo, la gravedad de lo ocurrido le ha impedido desplazarse a la capital para cumplir con sus compromisos profesionales: "Tenía que ir a Madrid para hacer un curso e ir a Telecinco y no pude".

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Consciente de que su ausencia habitual en redes llamaría la atención de sus seguidores, ha querido ser transparente sobre la situación: "Os parecerá raro que no aparezca para nada y por eso quería contarlo, no sé cuántos días durará esto, pero quería que supierais que quizás esté muy ausente".

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Lucía ha cerrado su comunicado enviando un mensaje de cariño y apoyo a sus seguidores con un "os quiero", acompañado de emoticonos de un corazón, un brazo dando fuerza y unas manos en posición de oración. Por el momento, la que fuera participante de 'La isla de las tentaciones' no ha querido ofrecer más detalles sobre la naturaleza de este problema familiar.