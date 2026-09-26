Antía Troncoso 26 SEP 2026 - 01:45h.

Las palabras de Belén Esteban

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Con un profundo dolor, Belén Esteban habla en '¡De viernes!' sobre la nula relación de su hija con su padre Jesulín de Ubrique. La televisiva hace un retrato del torero como padre y desvela que llegó a deberle 80.000 euros y que incluso su gestor llamó a Andrea para desgravarse la pensión. Además, se dirige a cámara para dedicarle unas duras palabras.

En su entrevista con Santi Acosta, Belén asegura que Andrea lleva sin ver a su padre cuatro años y que desde hace dos años no le felicita el cumpleaños. También cuenta que el 19 de marzo le envió un burofax en el que le quitaba la manutención a su hija: "Cuando lo recibo me quedo muy sorprendida porque me dice que no sabe ni dónde vive. Es muy fuerte".

A raíz de ese burofax, Andrea llamó a su padre y él no se lo cogió hasta unos días después. "Mi hija le dijo que por qué me había mandado a mi el burofax y que le parecía muy bien que no le quitase el dinero", dice Belén sobre esta conversación entre padre e hija.

También la famosa desvela que "en 26 años no le ha subido el IP nunca" y que "debía a su hija 80.000 euros". "El reconoció la deuda, pero el abogado le dijo a mi abogada que yo no podía hablar de esto", señala. Asimismo, afirma que Jesulín se negó a pagar los estudios de Andrea en el extranjero.

El mensaje de Belén Esteba a Jesulín de Ubrique: "Recupera a tu hija"

Durante muchos años, Jesulín sostuvo que tendría una conversación con su hija Andrea cuando esta cumpliese los 18 años. Sin embargo, esta nunca se produjo. "Han pasado 9 años y todavía no se ha producido. No sabe qué explicarle", ha declarado Belén, que se ha roto al hablar sobre la ausencia del torero en la vida de Andrea:

"Me mata porque paga el odio que tiene conmigo con la niña. Entiendo que me puedan tener odio, porque he hablado mucho, pero he hablado de mi vida", ha dicho entre lágrimas antes de dirigirle un contundente mensaje:

"Cuando seas mayor y los años pasen, te vas a acordar de ella y a lo mejor es tarde, pero conozco el corazón de mi hija. Tiene 27 años, me encantaría que la conocieras y que vieras donde vive, a sus amigas y la gran mujer que se ha formado y mantenido. Me gustaría que un día tu y ella tuvierais una charla porque sé que ibas a llorar de felicidad. Todavía no lo tienes todo perdido, porque, aunque ella sepa todo, te quiere. Recupera a tu hija. Sabes que si quieres la puedes recuperar".