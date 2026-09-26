Antía Troncoso 26 SEP 2026 - 03:20h.

La colaboradora de televisión habla sobre su lucha contra la adicción y cómo logró recuperarse: "Jesulín no se molestó en llamar"

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En su entrevista más esperada en '¡De viernes!', Belén Esteban ha recordado uno de los capítulos más duros de su vida: su adicción a las drogas. Con lágrimas en los ojos, la colaboradora de televisión se ha sincerado por completo sobre esta dura etapa en la que su hija fue su pilar fundamental. También ha desvelado la conversación que tuvo años después con ella sobre este tema.

"Tuve un problema de adicción durante muchos años", le ha dicho una contundente Belén Esteban a Santi Acosta antes de confesarle cómo vivió este momento tan oscuro de su vida y la ausencia total de Jesulín de Ubrique: "Estaba rodeada de mi familia y mis amigas, pero él no se molestó en llamar y decir: "Me llevó a la niña". "No hacía falta, porque a mí la que me daba la vida era ella", ha aclarado.

Belén ha asegurado que la única persona del clan Janeiro que se preocupó por ella fue Carmen Bazán y ha rememorado con mucho dolor las duras declaraciones de María José Campanario y el padre de la misma, que en una ocasión de se refirió a ella como "una drogata con la nariz carcomida".

La dura conversación de Belén con Andrea sobre su adicción

Muy emocionada, la televisiva le ha confesado a Santi Acosta que "cuando su niña era ya una mocita", tuvieron una importante conversación sobre su adicción por consejo de su pareja Miguel. "Estábamos comiendo y le dijo: "Quiero que sepas que tu madre tuvo un problema".

Según cuenta, al escuchar eso, su hija supo inmediatamente que le iba a hablar sobre las drogas y le respondió lo siguiente: "Cuando estabas enferma nunca me dejaste sola. No hay nada más que hablar". Una palabras muy importantes para Belén, quien encontró en su hija la fuerza para salir del túnel: "La que me ayudó realmente fue mi hija. Alguien un día me dijo "¿Y si un día te encuentra muerta en el suelo?" Y pensé: "Se quedaría sin padre, pero sin madre no", y salí".