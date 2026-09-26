telecinco.es 26 SEP 2026 - 02:37h.

Belén Esteban recuerda cómo su hija se sentía desplazada cada vez que iba a Ambiciones, la emblemática finca de Jesulín de Ubrique

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Belén Esteban carga contra Jesulín de Ubrique en su entrevista más esperada en ‘¡De viernes!’ La gran protagonista del ‘Scoop’ de esta semana reaparece en la televisión después de que Juls Janeiro, reavivase su eterna guerra con la familia Janeiro. Por primera vez, Belén desvela capítulos jamás contados sobre la vida de su hija en Ambiciones, finca emblemática en la vida del torero.

La colaboradora de televisión da un paso más allá a la hora de hablar sobre la relación de su hija Andrea con su padre y recuerda algunos de los episodios más duros de esta en la finca del torero con su familia paterna, excluyendo a la 'tata Antonia': "A mi hija le gustaba estar con ella y la quiere con locura".

Según cuenta Esteban, eran tanto la 'tata Antonia' como la tía y la "yaya" de Andrea las única personas que hacían sentir bien a Andrea en Ambiciones. Por el contrario, señala a su padre, Jesulín de Ubrique, y María José Campanario como principales responsables de la incomodidad de su hija en la finca: "No quería ir".

Belén Esteban, sobre cómo se sentía Andrea en Ambiciones: "No quería ir, se sentía desplazada"

Sobre cómo se sentía su hija cada vez que iba con su padre a Ambiciones, Belén cuenta el sentimiento de "desplazo" que esta sentía respecto a su hermana Julia: "No lo pasaba bien. Con once años me dijo que no quería ir". Además, recuerda un episodio que le marcó:

"Unas navidades, a Julia la pusieron un vestido precioso y a mi hija un chándal. Cuando su tita Mamen la vio con un chándal, cogió una tela y le hizo como un vestido. Mi hija ahí no lo pasaba bien y cualquier padre y madre que venga tu hija y te cuente eso es muy duro". "Cuando a una niña la pones muy bonita y a la otra un chándal, eso es muy fuerte".

Pese a todos estos "feos", Andrea nunca ha querido pronunciarse. Un silencio que, según Belén Esteban, beneficia por completo a Jesulín de Ubrique.

Ahora, echando la vista atrás, Belén asegura que habría hecho las cosas de otra manera: "Me hubiese presentado en Ambiciones y decirles que qué pasaba, que qué había hecho mal mi hija, una niña". También deja en el aire que existirían más episodios de su hija en la finca tan duros que no puede contarlos: "Hay cosas que no se pueden contar", afirma.