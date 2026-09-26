Berto González 26 SEP 2026 - 10:00h.

Blanca de Borbón, exconcursante de 'Acorralados', vive alejada de la televisión, centrada en su salud tras sufrir cáncer de médula y en su labor solidaria como presidenta de la asociación Proyectos de Vida

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Blanca de Borbón fue uno de los rostros relacionados a la familia Borbón que mayor curiosidad despertó en televisión hace más de una década. Hija de Leandro de Borbón y Ruiz y nieta del rey Alfonso XIII, su nombre saltó definitivamente a la pequeña pantalla en 2011 gracias a su participación en 'Acorralados', donde consiguió llegar hasta la final. Después llegaron nuevas apariciones en televisión, aunque con el paso de los años decidió alejarse progresivamente de los focos. Su vida dio un importante giro tras ser diagnosticada de cáncer de médula en 2013, una enfermedad por la que ha tenido que pasar varias veces por quirófano.

En la actualidad, mantiene su vida en un margen mucho más discreto y dedica buena parte de su tiempo a Proyectos de Vida, asociación que preside y desde la que trabaja para ayudar a personas desamparadas.

Así fue su etapa en televisión y su paso por 'Acorralados'

Fue en 2011 cuando Blanca de Borbón se convirtió en un personaje habitual del corazón. Hasta entonces era prácticamente una desconocida para el gran público, pero su fichaje por 'Acorralados', hizo que su nombre comenzara a ocupar titulares. Su parentesco con Juan Carlos I despertó una especial expectación y la convirtió desde el principio en una de las concursantes más llamativas de aquella edición.

Su aventura en el programa terminó siendo mucho más extensa de lo que podía esperarse inicialmente. Blanca logró mantenerse en el concurso hasta la final y terminó ocupando el tercer puesto. Durante aquella experiencia también entabló una estrecha amistad con Nagore Robles, quien acabaría convirtiéndose en la ganadora de la edición. Ambas consiguieron llegar juntas a la última fase del reality, convertidas en dos de sus indiscutibles protagonistas.

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La final de 'Acorralados' no supuso, sin embargo, el final de su relación con la televisión. Blanca continuó apareciendo en diferentes espacios y llegó a sentarse en 'Sálvame Deluxe', donde habló abiertamente de episodios de su vida personal y familiar. En 2013 reconoció ante Jorge Javier Vázquez que estaba "harta del apellido Borbón", unas palabras pronunciadas en un momento en el que mantenía una relación complicada con su padre, Leandro de Borbón, marcada por diferentes desencuentros. Su padre falleció posteriormente, en junio de 2016.

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Con el paso de los años, sus intervenciones fueron disminuyendo hasta prácticamente desaparecer de la pequeña pantalla. Una de sus últimas apariciones públicas en televisión se produjo en 2022, cuando participó en el programa documental '¿Quién es mi padre?'. Allí intervino a propósito del caso de Ingrid Sartiau, la mujer que aseguraba ser hija ilegítima de Juan Carlos I.

Blanca mostró su apoyo hacia ella y se pronunció sobre el proceso de reconocimiento de paternidad, además de mencionar la existencia de una fotografía en la que aparecían Ingrid, su madre y el rey emérito en una Vespa en Bélgica.

Una vida marcada por su enfermedad y su dedicación a Proyectos de Vida

Alejada por completo de la pequeña pantalla, Blanca de Borbón atravesó una etapa especialmente complicada en el terreno personal. En 2013 fue diagnosticada de cáncer de médula, una enfermedad que modificó por completo las prioridades en su vida y por la que ha tenido que someterse a varias intervenciones quirúrgicas a lo largo de los años.

En 2022 ella misma habló públicamente de las consecuencias físicas que continuaba padeciendo. Reconoció que sufría fuertes dolores y que todavía se encontraba pendiente de una nueva operación. Pese a ello, explicaba que intentaba seguir adelante y señalaba su enfermedad como un punto de inflexión que despertó en ella un fuerte deseo de ayudar a otras personas. Ese cambio terminó teniendo también consecuencias en su trayectoria profesional y personal.

Precisamente esa vocación está detrás de una de sus principales ocupaciones actuales. Blanca preside Proyectos de Vida, una asociación en la que se implica especialmente en la atención a personas desamparadas. La organización se ha convertido en una parte fundamental de su día a día y en uno de los proyectos a los que más esfuerzos ha dedicado desde que se apartó de la televisión. Durante años, sus propias redes sociales han servido como escaparate de este labor social, con numerosas publicaciones relacionadas con las actividades que realiza la asociación.

Fuera de esta labor, Blanca de Borbón ha optado por llevar una vida mucho menos expuesta que durante su etapa televisiva. En sus redes sociales ha mostrado momentos relacionadoscon su entorno y a sus actividades del día a día, aunque su presencia digital también ha disminuido considerablemente, ya que apenas publica contenido desde 2023, una muestra de la discreción que caracteriza actualmente su vida.

También ha mantenido presente su vínculo con la familia Borbón. En la descripción de su perfil de Instagram se ha definido como "juancarlista por ser biológicamente monárquica" y en distintas ocasiones ha expresado su deseo de recuperar la relación con Juan Carlos I. Llegó incluso a manifestar que quería volver a encontrarse con su primo, darle un abrazo e intentar convencerlo para que regresara a España.

Así, más de una década después de convertirse en una de las concursantes más comentadas de 'Acorralados', Blanca de Borbón ha dejado atrás aquella intensa vida en televisión. Su enfermedad marcó un antes y un después en su vida y la llevó a orientar su tiempo hacia una causa solidaria. Apartada actualmente de la televisión y con una presencia pública mucho más reducida, su trabajo al frente de Proyectos de Vida ocupa el centro de una etapa marcada por la discreción y por su objetivo de ayudar a los demás.