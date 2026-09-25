Lorena Romera 25 SEP 2026 - 10:00h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' no ha podido reprimir las lágrimas al viajar fuera de España, sin su hija

A Claudia Martínez le realizaron la maniobra de Kristeller en el parto, desaconsejada por la OMS y el Ministerio de Sanidad

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Claudia Martínez está haciendo frente a una montaña rusa de emociones desde que se convirtiera en madre de Valentina hace apenas unos días. Aunque está muy ilusionada con las oportunidades profesionales que le llegan, la que fuera participante de 'La isla de las tentaciones' y 'Supervivientes' no ha podido evitar romper a llorar al separarse por primera vez de su hija.

A través de sus redes sociales, la influencer ha reconocido que ha vivido unas horas especialmente delicadas tras vivir la primera separación con su pequeña, que no tiene ni un mesecito de vida. Sin embargo, la catalana siempre ha tenido claro que, por ser mamá, no iba a dejar de lado su carrera profesional. Y así está haciendo.

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A Claudia Martínez se le ha presentado una oportunidad laboral que no ha dejado escapar: viajar hasta Ámsterdam para asistir a la presentación de la nueva línea de una firma de moda de lencería. "Aunque no pase nada y sea mi decisión, voy a pasar mi primera noche sin ella... Por tener a mi familia y a mis perros lejos, por las noticias horribles que leo y por un poco todo en general", ha señalado entre lágrimas.

Después de pasear por la ciudad y acudir a los primeros compromisos con la marca, ya desde la tranquilidad de su habitación de hotel, la creadora de contenido se ha desahogado con sus seguidores. La pareja de Mario González ha reconocido que se siente "muy agradecida por todo".

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Un sentimiento que es consciente de que "es contradictorio", pero que ahora mismo no puede evitar encontrarse con esa mezcla de emociones. "Pero así me siento", ha apuntado, mostrándose completamente transparente con su comunidad.

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Críticas a Claudia Martínez por volver al trabajo tras el parto

Este viaje y su sincera confesión entre lágrimas llegan tan solo unos días después de que Claudia Martínez recibiera multitud de reproches al retomar su agenda profesional en lo que los usuarios de las redes consideraban "muy poco tiempo después del parto".

En ese momento, la exparticipante de 'La isla de las tentaciones' y concursante de 'Supervivientes' ya tuvo que salir al paso para defender su modelo de lactancia, su derecho a gestionar sus tiempos y la importancia de no culpabilizarse, ya que además existe la "corresponsabilidad con su pareja".