Vicky Martín Berrocal desvela cómo se encuentra tras salir a la luz su romance con un empresario

Natalia Sette 28 JUL 2026 - 12:11h.

La empresaria se enfrenta a las cámaras tras salir a la luz su posible romance con un empresario llamado Javier Cabrera

Alba Díaz, muy nerviosa al ser preguntada por el fin de la amistad de su madre, Vicky Martín Berrocal y Marta Sánchez

Compartir







Vicky Martín Berrocal vuelve a estar en el ojo mediático por su vida sentimental. Tras salir a la luz que la diseñadora podría haber recuperado la ilusión al lado de Javier Cabrera, un empresario malagueño de 51 años con el que se la ha relacionado tras acudir a su fiesta de cumpleaños en Antequera, la sevillana ha sido interceptada por las cámaras y ha desvelado cómo se encuentra.

Desde su breve idilio en 2024 con Enrique Solís, la andaluza ha procurado mantener sus asuntos del corazón lejos del ojo público. De hecho, no se le había vuelto a relacionar con nadie más desde entonces. Ahora que ha salido a la luz su nueva ilusión, las cámaras de Europa Press han querido saber cómo se encuentra.

Con mucha cautela, la empresaria ha reaparecido en la estación de trenes tras disfrutar del fin de semana, llegando a la capital acompañada por su hija, Alba Díaz. La joven, que admitió entre risas que la presencia de las cámaras la pilló totalmente de improviso, no dudó en arropar a su madre en todo momento demostrando la complicidad que existe entre ambas.

PUEDE INTERESARTE El episodio que demostraría que Marta Sánchez y Vicky Martín Berrocal han roto su amistad: suplicó que la invitara a su cumpleaños y se negó

Ante las reiteradas preguntas sobre si es cierto que su corazón vuelve a estar ocupado, ni Vicky ni Alba quisieron responder directamente a los rumores. La diseñadora prefirió no entrar en detalles sobre Cabrera, manteniendo la llamada telefónica que realizaba con sus auriculares y guardando silencio sobre su presunto nuevo noviazgo.

Canal de Whatsapp de Telecinco

Sin embargo, ante la insistencia de la prensa por saber cómo está afrontando esta nueva etapa, la empresaria rompió brevemente su silencio para confirmar que todo marcha perfectamente en su vida. A la pregunta de cómo se encontraba y si estaba feliz disfrutando del verano, Vicky respondió con un sincero y rotundo "sí", una afirmación a la que su hija también se sumó.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

De esta forma, aunque prefiere no poner etiquetas ni hacer declaraciones oficiales sobre Javier Cabrera, la andaluza deja claro que atraviesa una etapa tranquila y feliz. Arropada incondicionalmente por su familia y esquivando la polémica, Vicky Martín Berrocal continúa volcada en sus proyectos profesionales mientras deja su vida personal para su intimidad.