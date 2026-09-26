Antía Troncoso 26 SEP 2026 - 04:11h.

Belén Esteban niega haber vetado a Beatriz Trapote de la televisión y asegura que no ha hecho nada por mantener la relación con su hija

Todos los programas de '¡De viernes!' al completo en Mediaset Infinity

Compartir







El regreso a las pantallas de Belén Estaban en '¡De viernes!' ha contado con un inesperado encontronazo en directo con Beatriz Trapote. Un momento que se producía después de que la mujer de Víctor Janeiro reaccionase a las palabras de su excuñada en su entrevista, donde se ha referido a ella como un "cuadro" y ha negado rotundamente que la hubiese vetado de la televisión.

Lo cierto es que Beatriz Trapote y Belén Esteban llevan años totalmente enfrentadas. Incluso, en su día la mujer de Víctor Janeiro llegó asegurar que fue Belén quien "la echó de la televisión". No obstante, 'La patrona' lo niega: "Ella sabe que no es verdad".

Además, ha asegurado que la relación de su hija Andrea con Beatriz y su marido "no existe desde hace mucho tiempo". Un afirmación que contrasta con las palabras de Trapote hace unos meses cuando aseguró que "Andrea ha estado invitada a todos los eventos familiares": "Si su hija no se ha podido aprovechar más de su relación con sus primos es porque no se ha podido o no ha querido", afirmó.

En la entrevista, Belén ha respondido a la pregunta de Beatriz sobre por qué no ha dado su brazo a torcer en su relación con Jesulín de Ubrique para enterrar de una vez por todas el hacha de guerra: "¿Por qué tengo que llamarlo? Él tendrá que llamar a su hija, yo no pinto nada en esta historia ya".

Belén Esteban entra en directo para responder a Beatriz Trapote

En el plató Beatriz Trapote ha vuelto a asegurar que durante años ha intentado mantener una relación cercana con su sobrina y ha contado que su relación se rompió a finales de 2025, cuando después de escribirle por Navidad y felicitarla por su cumpleaños, comprobó que la joven la había bloqueado a ella y a toda la familia. Ha sido entonces cuando Belén Esteban ha entrado en directo para responder a su excuñada:

"¿Hace cuanto tiempo que no ves a mi hija? Cuenta hace cuántos años que no ves a mi hija. Si quieres te lo digo yo, nueve", han sido las primeras palabras de Belén a Beatriz. Tajante, Esteban ha negado que Trapote, tal y como ella asegura, lo haya intentado todo para mantener la relación con Andrea: "No es verdad". También le ha preguntado sobre su relación con María José Campanario. "Es una pregunta que no te compete", le ha respondido la mujer de Víctor Janeiro. "Si me compete porque estáis vendiendo una realidad que no existe", ha replicado entonces Belén.