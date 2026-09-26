Fiesta 26 SEP 2026 - 17:35h.

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Victoria Federica ha querido demostrar en público la estrecha amistad que tiene con su prima Irene Urdangarín con unas palabras que no han pasado desapercibidas. A través de las redes sociales, la hija de la infanta Elena ha piropeado a su prima Irene escribiendo unas palabras que podrían suponer un desplante hacia su otra prima, la princesa Leonor.

"Una reina total". Este es el escueto pero polémico mensaje que ha escrito Victoria Federica y que podría levantar muchas ampollas. La hija de la infanta Elena adora a su prima, la hija de la infanta Cristina, pero ¿qué pasa con sus otras primas, la princesa Leonor y Sofía? ¿Ha habido un desplante hacia la futura Reina de España?

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¿Ha habido un desplante por parte de Victoria Federica?

¿Pero cuál sería el motivo que hay detrás de todo esto? Muchos apuntan a que la supuesta mala relación entre las madres (entre Doña Leticia y las infantas Cristina y Elena) se habría trasladado a sus hijas y que, por esto, las primas se habrían distanciado. Muchos ven en todo esteo, de hecho, que la pullita iría destinada a su tía, la Reina Letizia. Y es que, mientras que Leonor se prepara para ser reina de España, las otras primas han construido una amistad muy sólida y estrecha.

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Los colaboradores de 'Fiesta' analizan este ¿enfrentamiento? real: "Este comentario es desafortunado, podría haber utilizado otra palabra, pero no tiene base como para que digamos que está infravalorando y haciendo un ataque directo contra Leonor, pero sí es desafortunado porque podría haber empleado otra palabra como 'guapa' y no 'reina'", considera Concha Calleja.

La periodista experta en la Casa Real apunta, además, que Irene Urdangarín y Victoria Federica "han salido más y se han visto más" y "hay una unión que sienten que no tienen con sus otras primas". A todo esto, hay que destacar que existen claras diferencias de formación entre las primas, pues Victoria e Irene "no trabajan para la institución y su proyección pública no es la misma ni va a ser mirada de la misma forma que la de Victoria e Irene".