Fiesta 26 SEP 2026 - 16:46h.

Compartir







El regreso de Belén Esteban a Telecinco ha supuesto un sinfín de titulares. La Esteban ha concedido una reveladora entrevista a '¡De viernes!' en la que ha repasado los momentos más duros de su vida y también los de su hija Andrea, quien habría sufrido varios desplantes por culpa de la familia Janeiro Bazán en 'Ambiciones'. 'Fiesta' analiza todas esta información y uno de los colaboradores destapa una supuesta llamada al 112 que habría llevado a cabo la hija de Belén Esteban.

La llamada de Andrea Janeiro al 112 desde 'Ambiciones'

Belén Esteban ha sido muy clara y contundente durante su esperada entrevista. La 'princesa del pueblo' cargó contra Jesulín de Ubrique (a quién acusó de haberle sido infiel) y le envió y duro y emotivo mensaje en el que le pedía que recuperara la relación con su hija: "Todavía no lo tienes todo perdido. ¿Sabes por qué? Porque, aunque ella sepa todo, te quiere, que yo la verdad no me lo explico. Recupera a tu hija. Tú sabes que, si quieres, la puedes recuperar", fueron sus palabras.

En este punto, Emma García plantea una pregunta a sus colaboradores: ¿Habrá un inminente acercamiento entre Jesulín de Ubrique y su hija? Entre los colaboradores se encuentran tanto defensores como detractores de Belén Esteban, pero hay uno de ellos que se muestra especialmente receloso con la Esteban, pues no se cree el alegato de Belén en busca de la reconciliación entre padre e hija. Él cree que, para que esta reconciliación se lleve a cabo, Belén tendría que echarse a un lado.

"¿Qué pasó en un mes de agosto cuando tu hija Andrea estaba disfrutando del verano con su padre y la familia de su padre y Andrea llamó al 112? Belén, ¿por que Andrea, estando en 'Ambiciones', llamó al 112?", se pregunta el voz alta este colaborador ante la atenta mirada de sus compañeros y de la presentadora del programa. Lejos de quedarse en un simple cebo, decide compartir con todos la información que tiene al respecto:

"A mí lo que me cuentan es que hay una conversación esa misma mañana, con su madre, con Belén Esteban, y le dice a su hija 'ay, hija mía, lo que quiere hacer tu padre, me quiere llevar a la cárcel'. Y Andrea se pone tan nerviosa y se cree lo que está diciendo su madre que llama al 112. Si eso es favorecer, si eso es facilitar, si eso es allanar el terreno, si eso es intentar que padre e hija tengan buena relación, que baje Dios y lo vea", son sus palabras.

La inesperada decisión de Jesulín de Ubrique tras la entrevista de Belén Esteban

Muchos acusan a Belén Esteban de llevar más de veinte años hablando de su vida, pero ella misma se defiende alegando que ni Jesulín de Ubrique ni María José Campanario se han quedado callados durante todo este tiempo. Es cierto que intentan adoptar una postura más discreta, pero esto estaría a punto de cambiar, pues sabemos la drástica e inesperada decisión que han tomado la Campanario y Jesulín tras la entrevista de Belén Esteban.