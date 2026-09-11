Celia Molina 11 SEP 2026 - 10:35h.

En medio de la promoción del su nueva película, 'El ser querido', Javier Bardem ha contado cómo fue su primera cita con Penélope

Javier Bardem aclara los rumores sobre si vive o no en Estados Unidos con Penélope Cruz: "Es un mantra que dicen por ahí"

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El próximo 16 de septiembre, la Academia de Cine dará a conocer el título de la película que, finalmente, representará a España en la próxima edición de los Premios Oscar. Junto a 'La bola negra', de los Javis, y 'Los domingos', se encuentra 'El ser querido', la película protagonizada por Javier Bardem y Victoria Luengo en la que su director, Rodrigo Sorogoyen, narra el viaje emocional de un padre y su hija.

Ambos actores acudieron a 'La Revuelta' para hablar de esta cinta y, como es habitual en el programa, acabaron respondiendo a las típicas preguntas de Broncano. Hablando de la primera escena de Bardem y Victoria en 'El ser querido', contaron que fue como una especie de 'First Dates' ya que sus personajes llevaban 13 años sin verse. Una experiencia que han definido como "increíble" y que ha servido para que el presentador les preguntase cómo fueron sus primeras citas con sus parejas.

En el caso de la actriz, confesó que la suya fue "hace tres años y medio. Salió bien y nos fuimos a cenar a un sitio". Y en el de Javier, con Penélope, superó todas las expectativas y se convirtió en una primera cita insuperable: "La mía fue hace 19 años, nos fuimos un fin de semana Londres. El sábado vimos a los Rolling Stones y el domingo a Prince. Llevamos casados 19 años", reveló con una sonrisa.

"Fuimos a ver a los Rolling Stones y luego a Prince"

El protagonista de 'Mar adentro' y Penélope Cruz se conocieron en 1992 en el rodaje de 'Jamón jamón', cuando ambos comenzaban sus meteóricas carreras en el mundo del cine; pero no fue hasta 2007 cuando -ya siendo dos de las estrellas más importantes del 'star system' - se reencontraron en el set de grabación de 'Vicky, Cristina, Barcelona', película de Woody Allen en la que saltó la chispa entre los dos.

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Ahí, su amistad dio paso a una discreta y larga historia de amor a la que pusieron el broche de oro dándose el 'sí quiero' en una boda secreta en las Bahamas en 2010, a la que solo acudieron unos cuantos familiares. Un año después nació su hijo Leo, y en 2013 la benjamina de la casa, Luna, a los que han mantenido siempre lejos de los focos. En declaraciones anteriores, Bardem también aclaró que, por mucho que se haya repetido el mismo "mantra", toda la familia "siempre ha vivido y cotizado en España", nunca en Estados Unidos.

En la entrevista con Broncano, el actor también contestó a otras clásicas preguntas y, aunque no ha querido dar cifras exactas, sus respuestas han sido de lo más reveladoras. En cuanto a sus finanzas, el actor ha asegurado que "tengo más dinero en el banco del que hubiese imaginado nunca y mucho menos de lo que la gente supone"; y sobre sus relaciones sexuales en los últimos 30 días, una confesión casi idéntica: "Este mes mucho más de lo que imaginé y mucho menos de lo que la gente supone".