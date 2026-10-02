Lorena Romera 02 OCT 2026 - 13:34h.

La exconcursante de 'Supervivientes' está firmando un paso impecable por la Semana de la Moda de París

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París vuelve a convertirse en la capital mundial de la moda y Jessica Bueno no ha querido perderse una de las citas más cotizadas del año. La modelo e influencer ha puesto rumbo a la capital francesa para estar en primera fila de los desfiles más exclusivos, dejando a su paso una auténtica lección de estilo. De las lentejuelas a plena luz del día al cuero más cañero, pasando por vestidos de ensueño al caer la noche, la sevillana, exconcursante de 'Supervivientes', está firmando un paso impecable por la ciudad de la luz, dominando todos los registros.

Brillos de día: lentejuelas para acudir a los desfiles

Para acudir al desfile de Kobi Halperin, la creadora de contenido ha apostado por un estilismo donde el brillo ha sido el gran protagonista:

La prenda estrella: Una llamativa chaqueta tipo bomber en tono crema repleto de lentejuelas doradas.

Una propuesta que equilibró con piezas básicas: un top negro de escote recto y pantalones fluidos de talle alto en blanco roto. En cuanto a los accesorios, la it-girl eligió sus gafas de sol Ray-Ban Meta Smarrt Glasses (las gafas inteligentes desarrolladas por Meta) y unos pendientes colgantes de piedras.

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Tras disfrutar de los shows, la andaluza se ha dejado ver paseando por las inmediaciones del Museo del Louvre, disfrutando del sol parisino y compartiendo con sus seguidores el ambiente de la ciudad durante esta Semana de la Moda en París.

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'Street style' rompedor: cuero, boina y guiños de color

Para no renunciar al aire urbano y cosmopolita del street style parisino, Jessica Bueno se ha atrevido también con una propuesta todoterreno llena de personalidad:

Cazadora oversize: Un look cuyo sello viene marcado por una imponente chaqueta de cuero con amplio cuello estilo shearling.

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Un estilismo que ha completado con una boina, ideal para su paseo por las calles de la capital francesa, nuevamente sus gafas inteligentes y unos zapatos estilo pumps de tacón en color rojo, aportando ese toque chic.

Elegancia absoluta a los pies de la Torre Eiffel

Para coronar su estancia en la ciudad del Sena, la que fuera concursante de 'Supervivientes' elevó sus estilismos apostando por la máxima sofisticación:

La apuesta segura: Un elegante vestido entallado de cuello halter en color negro, salpicado por delicados motivos florales en color rojo.

Un outfit muy cuidado que ha conjuntado con unos labios rojos y unos pendientes dorados.

Jessica Bueno firma así un paso impecable por la Semana de la Moda de París, deslumbrando con todos los looks que ha lucido hasta el momento.