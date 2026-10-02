El limbo legal en el que se encuentra Christa Pike tras sobrevivir a dos inyecciones letales

Christa Pike, la mujer que ha sobrevivido a la inyección letal, sigue ingresada en el hospital y se encuentra en estado crítico

La trágica vida de Christa Pike, la mujer que ha sobrevivido a la inyección letal: del maltrato en su infancia al crimen satánico que cometió

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TennesseeEstados Unidos continúa pendiente del estado de Christa Pike, la mujer que ha sobrevivido a dos inyecciones letales en Tennessee. Llevaba 30 años en el corredor de la muerte y ayer sobrevivió a dos inyecciones letales. Ahora, paradójicamente, intentan salvarle la vida en el hospital. El estado de Tenessee está revisando sus protocolos y ha suspendido las ejecuciones previstas para este año.

La probabilidad de sobrevivir a dos dosis letales de Pentobarbital es la misma que la de una decapitación: técnicamente cero. Sin embargo, ha ocurrido, por primera vez en la historia de Estados Unidos.

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El intento de ejecución de Christa Pike, "cruel y tortuoso"

De momento, Christa Pike se encuentra ingresada en un hospital con su estado de salud bajo secreto. Por otro lado, su situación legal se encuentra en un absoluto limbo. "No tenemos información precisa sobre su pronóstico ni sobre su estado de salud, sí sabemos que está viva", informaron sus abogados, Randy Spivey y Stephen Ferrell. Su defensa indicó además que no han podido visitar a la mujer de 50 años en el hospital, donde recibe atención médica vital.

"Lo de anoche me persigue", dijo Spivey, quien presenció el intento de ejecución de Pike e indicó además que se usaron al menos siete agujas para administrar la inyección letal en el transcurso de una hora, y que al menos una de estas parecía doblada cuando la extrajeron de su brazo.

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"Lo de anoche no fue solo ineficiente; fue cruel y tortuoso", afirmó, y recordó que Pike había tenido varios problemas a lo largo de su vida con sus venas y las extracciones de sangre.

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Según los abogados, esta era una de las razones por las que rechazaba este método de ejecución y había pedido uno diferente. En concreto, Pike solicitó la muerte por un pelotón de fusilamiento compuesto solo por mujeres, pero en este estado esa no es una opción. "No era miedo a morir. Era miedo a una muerte prolongada, dolorosa y traumática, y eso fue lo que sucedió, solo que sin llegar a morir", señaló Spivey.

Se detienen todas las ejecuciones en Tennessee

El protocolo del Departamento Correccional de Tennessee, y el de cualquier estado, no contempla qué hacer en caso de supervivencia. Christa Pike había sido condenada hace 30 años, cuando ella tenía 18 años, a la pena capital por haber asesinado a una compañera en medio de ritos satánicos.

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Tras un primer intento fallido, algo ya insólito, los funcionarios cerraron las cortinas de la sala para inyectar la segunda dosis. Al abrirlas, los testigos, incluidos periodistas, relatan que a Pike se la vio roncando sonoramente y, después incluso levantar la cabeza.

De momento, el caso queda en manos de los tribunales. El gobernador de Tennessee ha detenido toda ejecución. Y los abolicionistas de la pena de muerte en Estados Unidos ganan sólidos argumentos para su causa.