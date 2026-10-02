Melyssa Pinto se realiza un nuevo cambio de look

Natalia Sette 02 OCT 2026 - 12:40h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' sorprende a todos sus seguidores con un nuevo cambio en su pelo tras la entrada en el otoño

El impresionante vestido de invitada de Melyssa Pinto: con espalda al aire y por 350€

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Melyssa Pinto ha vuelto a ponerse en manos de profesionales para realizarse un cambio de look. Fue en marzo la última vez que la exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ fue a la peluquería para darle un nuevo look a su pelo . Ahora, con el cambio de estación, la influencer ha querido cambiar su cabello.

Tras confesar que no está dispuesta a pasar por quirófano para eliminar sus marcas de acné, la exconcursante de ‘Supervivientes’ ha compartido con sus seguidores su nuevo pelo y la inspiración detrás de él. “Nueva temporada, nuevo pelo”, ha comenzado diciendo sentada en la silla de la peluquería.

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“Con la llegada del otoño me apetecía un cambio y lo tenía clarísimo”, ha dicho muy segura. Mientras su voz suena, se reproducen unas imágenes que le sirvieron como inspiración. Hailey Bieber, Dakota Jhonson o Emily Ratajkowski, son algunas de las celebridades en las que se fijó para decidirse por el nuevo look. “Quería un tono uniforme y brillante pero cuidando mi pelo”, ha explicado.

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A lo largo de los años, la creadora de contenido se ha esforzado mucho por mantener su pelo sano a pesar de los diferentes cambios de estilo que se ha hecho a lo largo de los años. Además, se lo está dejando crecer de nuevo y para ello debe mantenerlo muy cuidado. Después de esta explicación, la novia de Mario Casas revela por fin cómo ha quedado.

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“He vuelto al lado oscuro y me encanta. Tenía muchísimas ganas de volver a verme morena”, ha dicho entusiasmada. Melyssa ha dejado atrás es castaño claro con reflejos rubios para pasar a un tono más oscuro, un marrón chocolate que la ha dejado enamorada.

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Sus seguidores no han tardado en reaccionar con mensajes de cariño. “Uuuaaauuu”, le escribió su cuñada Sheila Casas. “Este color es todo tuyo”, agregó una usuaria con la que coinciden muchos otros internautas. La mayoría coincide en que este nuevo color le queda mucho mejor a su piel que el anterior.