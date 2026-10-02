Lorena Romera 02 OCT 2026 - 09:00h.

La exconcursante de 'Supervivientes' ha adquirido una nueva vivienda, que sería un proyecto personal en solitario

Steisy aclara en qué punto está su relación con Pablo Pisa tras perder a los dos bebés que esperaban

Compartir







Patricia Steisy ha hecho partícipes a sus seguidores de un momento muy especial en su vida. La que fuera concursante de 'Supervivientes' ha anunciado la adquisición de una nueva propiedad mediante un vídeo en sus redes sociales en el que muestra en detalle los rincones de la vivienda. Un post en el que hace un house tour al detalle y en el que Pablo Pisa ha comentado, dándole la enhorabuena por este proyecto en solitario.

PUEDE INTERESARTE Steisy denuncia el ataque de un perro a su hija y hace públicas las imágenes y las lesiones

"Os presento mi segundo piso y mi cara de felicidad…", escribe la de Granada, que arranca el vídeo con una enorme sonrisa. Un clip en el que se pueden apreciar las diferentes estancias del piso. En primer lugar, la visita comienza en un recibidor de paredes blancas y suelo de tarima que cuenta con una zona funcional equipada con lavadora, lavabo y espejo.

PUEDE INTERESARTE Primeras palabras de Patricia Steisy tras perder el segundo bebé que esperaban

A continuación, se muestra el baño principal, decorado con azulejos negros y provisto de mampara de ducha y un moderno mueble de madera. A través de un pasillo distribuidor se accede al dormitorio principal, un espacio luminoso con gran armario empotrado de puertas correderas, radiador y aire acondicionado.

Canal de Whatsapp de Telecinco

El inmueble dispone además de una cocina independiente completamente equipada con electrodomésticos y suelo cerámico, así como de un amplio y luminoso salón comedor de concepto abierto. Un espacio que han decorado con muebles de madera y lámparas colgantes. Además, cuenta con grandes ventanales y unos listones de madera que funcionan como separador de ambientes.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

Como era de esperar, la publicación no ha tardado en llenarse de muestras de cariño, aunque uno de los comentarios más esperados era el de su pareja, Pablo Pisa. El arquitecto le ha dedicado unas palabras cargadas de humor: "¡Enhorabuena! Ahora toca lo que más me gusta: reformar y diseñar sin pagar yo". Una divertida reacción que parece dejar claro que esta nueva vivienda se trata de una inversión y un proyecto personal gestionado en solitario por la propia Steisy.