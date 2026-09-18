Claudia Barraso 18 SEP 2026 - 21:51h.

El primer concierto de los 12 que Shakira anunció que daría en Madrid ha arrancado por todo lo alto

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La llegada de Shakira al aeropuerto ya mostraba lo que iba a ser una verdadera locura. Hace unos meses que anunció los 12 conciertos en Madrid en el Estadio que ha sido bautizado con su propio nombre para poner el broche de oro a su gira mundial ‘Las Mujeres Ya no Lloran’.

Y no ha sido para menos. Las mujeres ya no lloran, pero muchas de las fans que han asistido al concierto de apertura han podido emocionarse con los espectáculos de la cantante. Sin duda, Shakira ha cumplido todas sus expectativas. “Nos lo vamos a pasar súper bien. Vuelvo a España con la ilusión de dar lo mejor de mí”, fue lo que dijo la colombiana a su llegada este lunes y que ha cumplido este viernes.

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A última hora de la tarde se veía el estadio ya completo por todas aquellas personas que han estado esperando durante horas para tener el mejor hueco y poder admirar a la cantante lo más cerca posible. Con una gran pantalla donde su nombre resplandecía en color rosa, Shakira ha tenido un cálido, o más bien algo caluroso, recibimiento por parte de miles de fans.

Así fue el inicio del concierto

La cantante colombiana Shakira da comienzo este viernes a su tan esperada residencia en Madrid para poner fin a su gira internacional 'Las Mujeres Ya No Lloran'. Así, la ciudad se ha teñido de los colores de Colombia y ha dejado desplegar sus faldas con monedas para darle la bienvenida.

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Es ese grito, "las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan", el que más ha sonado en la cola previa a la apertura del recinto, esa 'ciudad Shakira' construida en el Iberdrola Music, el Macondo Park, con más de 40 hectáreas de recinto.

Varios miles de personas se han concentrado a las puertas de este espacio a esperar la apertura de sus puertas. El público ha accedido al recinto una hora y diez minutos más tarde de lo previsto, y en la cola ha destacado la indignación a gritos de "abran la puerta", "queremos entrar" y "esto es una estafa". Cuando al fin se ha producido la apertura, ésta se ha celebrado con vítores y bailes.

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Desde sombreros con la bandera de Colombia, hasta pelucas moradas en honor al videoclip de la famosa canción 'Las de la intuición', la emoción ha reinado entre el público expectante, especialmente entre aquellos que, como Omaira, de 59 años, provienen del mismo país que la artista.

"Ella es una loba. Estoy muy emocionada de ver todo lo que ha podido construir después de toda su historia, de todo lo que le pasó. Por un lado me alegro de que aquello sucediera, porque volvimos a tenerla después de perderla por 10 años, y con esto, al fin, la volvimos a recuperar".

Los fans, entre lágrimas

Para Omaira, ver a su artista favorita en dos fechas -hoy con sus amigas y en dos semanas de nuevo con sus hijas-, es "un orgullo enorme", especialmente, por la cantidad de cultura colombiana que la artista trae a la ciudad. "Poder ver el carnaval de Barranquilla, es como tener un poquito de nuestra tierra aquí. Para mí, es un orgullo enorme. El Atlántico no nos separa, sino que nos une como latinos", ha destacado.

Lorena, de 29 años, ha venido a este primer concierto de la mano de sus amigas. Ella reside en Ibiza, pero llegó a España desde Venezuela hace tres años, y admite que Madrid siempre le ha dado la bienvenida. "Madrid es la casa de los latinos. A mí, me ha abrazado desde el momento en que llegué a España. España es el epicentro para los latinos, todo el mundo quiere conocer la bonita Madrid", ha contado.

Para ella, como mujer latina, Shakira "es un ejemplo a seguir, una mujer de fortaleza, una con fuerza y que te dice que el que persevera alcanza y la lucha es vencer siempre". Ada, de 40 años, también de origen latino pero valenciana, coincide con Lorena: "Shakira pasó de la humildad al éxito, del éxito a tener una pareja, una familia estable, luego a que se rompiera esa familia, al desamor, al despecho, y ahora ha vuelto a renacer de las cenizas. Es espectacular, es un ejemplo a seguir para todas las mujeres de todas las edades".

Gente de diferentes partes de España

La música de Shakira se transmite, de hecho, de generación en generación. Sonia viene desde Valencia con su hija Daniela y este es su primer concierto con su hija: "Compartimos muchas canciones de Shakira, que es algo en lo que solemos discrepar con otros artistas, pero con ella estamos muy unidas". A pesar de que el concierto comienza a las 20:30 de la tarde, las múltiples actividades que suceden en las distintas carpas de este recinto han entusiasmado a sus asistentes.

Fabiola, de 13 años, no solo está emocionada por ver a su artista favorita, sino también por probar la comida colombiana que se ofrece dentro del recinto. Este entusiasmo también lo comparte Malice, que, con 29 años, ha viajado desde Viena, Austria, para ver a Shakira con sus amigas.

"Hemos estado antes en Colombia, así que estamos muy emocionadas por la comida. Creo que es genial que Shakira tomé su fama para apoyar a comercios más pequeños y dar a conocer su cultura", ha comentado. La cantante colombiana actuará durante doce noches en Madrid, además de la de este viernes, las del 19, 20, 25, 26 y 27 de septiembre y las del 2, 3, 4, 9, 10 y 11 de octubre.