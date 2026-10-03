Las mujeres ya no lloran: Almudena Cid acompaña a Shakira en el paseo de las lobas de su residencia de Madrid

Celia Molina Madrid, 03 OCT 2026 - 10:52h.

Almudena Cid, Henar Álvarez o Karla Sofía Gascón caminaron junto a Shakira en su último concierto en el Macondo Park de Madrid

El curioso plan de Shakira en su día libre en Madrid: viendo un espectáculo de flamenco y bebiendo un vino de 200 años

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Ni la lluvia ni la imposibilidad de techar el inmenso escenario que Shakira levantó en su Macondo Park, frenaron a los miles de fans que, la pasada noche del viernes, acudieron a verla actuar en directo. Después de calentar el ambiente emitiendo en la gran pantalla algunos de los mejores videoclips de la colombiana, Shakira, enfundada en su traje galáctico plateado, caminó al escenario acompañada de un grupo de mujeres, famosas en España por diferentes motivos, que llevan a la espalda una historia vital.

Justo a su lado, con las gafas que identifican a la manada de la cantante, se encontraba Almudena Cid, la ex gimnasta rítmica que, como Shakira, también vivió una complicada y mediática ruptura tras separarse del presentador Christian Gálvez, después de 11 años de matrimonio (y 15 de relación).

Su divorcio llegó años después de que se retirara de la gimnasia profesional, por el desgaste físico y el edadismo propio de esta disciplina olímpica, en la que las deportistas deben retirarse en torno a los 20 años.

"Gracias por dejarme formar parte de tu manada"

Hace cinco años, por tanto, Almudena vivió un momento de inflexión en su vida, si bien siempre ha dejado claro que su ruptura no la convirtió en una "víctima", sino que, para ella, fue una oportunidad de empezar de nuevo. Actualmente, mantiene una feliz relación con el también exgimnasta y exfutbolista Gerardo Berodia, con quien acudió al Macondo Park de Madrid para ver a Shakira.

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Karla Sofía Gascón y Henar Álvarez, también en la fila

"Os podéis imaginar lo que ha significado para mí caminar junto a ella. Gracias Shakira. Gracias por permitirme formar parte de tu manada", ha escrito ella misma en su cuenta de Instagram, junto al vídeo de la entrada al escenario con la artista. Además de Almudena, otras mujeres como la presentadora Henar Álvarez, que hace muy poco reivindicó en los Premios Cosmopolitan que "hoy en día, ser mujer y comer no puede ser un acto revolucionario", acompañaron también a la colombiana.

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Junto a ellas caminaban la actriz Clara Alvarado, la humorista Eva Soriano y, como personaje a destacar, Karla Sofía Gascón, la actriz española transexual que fue nominada al Oscar por su papel en Emilia Pérez, pero que fue posteriormente apartada por unas antiguas declaraciones racistas que salieron a la luz a raíz de su nominación.

Con su triunfal paseo, Shakira, como ya hizo Karol G con Amaia Montero, busca apoyar a los clanes de mujeres de cada país en el actúa, como parte del tsunami feminista que se ha generado en torno a su último disco 'Las Mujeres ya no lloran'. Este álbum nació del dolor, la rabia y la impotencia con la que escribió su exitosa sesión 53 con Bizarrap, en la que se desahogaba tras la infidelidad cometida por su ya exmarido, el futbolista Gerard Piqué.

Precisamente, esta canción es la elegida por la colombiana para cerrar sus conciertos en Madrid, mientras suena de fondo el típico sonido del cobro de monedas, que deja claro que ella sigue facturando tras su merecido renacimiento.