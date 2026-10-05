Natalia Sette 05 OCT 2026 - 17:40h.

La exconcursante de 'Pesadilla en el paraíso' ha contado muy molesta la situación a la que se ha tenido que enfrentar al quedarse sola de noche

Danna Ponce denuncia que la han amenazado con quitarle a sus hijos: “Yo decido educarlos así”

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Danna Ponce ha aparecido en sus ‘stories’ para contar el desagradable episodio que vivió al quedarse sola en medio de una carretera. La que fuera concursante de ‘Pesadilla en el paraíso’ ha tenido un susto enorme con el coche, dejándola en plena noche teniendo que esperar a un uber y enfrentándose a una delicada situación.

La influencer ha querido denunciar lo que le ha pasado para mostrar que situaciones así siguen ocurriendo. “Una mujer a las diez de la noche no puede estar en una calle oscura tranquila sola”, ha comenzado diciendo a través de sus ‘stories’ visiblemente indignada. Todo comenzó cuando el coche de su madre empezó a temblar mientras ella lo conducía.

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“Se me acaba de romper el coche de mi madre. Iba por la autovía y de repente ha empezado a temblar el volante, he notado como se reducía la velocidad y me ponía ‘fallo sistema motor’”, ha explicado sobre el miedo que sintió al ver que su vida peligraba. La influencer explica que tuvo la suerte de estar cerca de una rotonda para salir de la autovía y bajarse del coche.

Tras el momento de máxima tensión, Danna comprobó a qué distancia estaba su casa pues tenía que volver cuanto antes para gestionar la recogida del coche y prepararse para un viaje familiar al día siguiente. “Estaba a 40 minutos caminando de mi casa. Xavi no podía ir a recogerme porque estaba en casa con los niños durmiendo”, ha continuado diciendo.

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Aunque en un principio se planteó caminar, finalmente decidió llamar a un uber para llegar más rápido y fue ahí donde la situación se complicó. “Estoy esperando al uber y para un coche delante mío con dos chavales diciendo ‘eh que haces aquí sola’”, ha desvelado recordando el desagradable momento.

Danna admite que se sintió muy incómoda y que tuvo suerte porque el coche que pidió no tardó más de un minuto en llegar, haciendo que los chicos que se pararon arrancaran el coche y se fueran. “¿Qué pretendes tío? Sabes que me vas a incomodar, sabes que no quiero que pares tu coche y me digas una mierda”, ha dicho muy enfadada.

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La creadora de contenido no entiende cómo es posible que a día de hoy sigan ocurriendo estas situaciones tan desagradables. “Luego dicen que estamos locas y somos unas exageradas”, ha terminado diciendo. Sobre el video en el que cuenta todo ha dejado una poderosa frase en referencia a su hijo: “Dan mucho asco estas situaciones. Me dejaré la vida en que mi hijo jamás haga sentir incómoda a ninguna tía”