Danna Ponce sufre un drástico y doloroso cambio en su cuerpo, 3 meses después de dar a luz

Natalia Sette 23 JUN 2026 - 11:58h.

La exconcursante de 'Pesadilla en el paraíso' acude muy preocupada al médico tras pasar una noche con dolores terribles

Danna Ponce denuncia que la han amenazado con quitarle a sus hijos

Compartir







Danna Ponce no está ganando para disgustos en lo que respecta a su salud física. Desde que se convirtió en madre por tercera vez, la que fuera participante de ‘Pesadilla en el paraíso’ ha compartido sin filtros las luces y las sombras de su postparto. Tras desvelar recientemente las secuelas que arrastra tras sus tres embarazos, la influencer ha pedido ayuda por un drástico y doloroso cambio en su cuerpo.

A través de sus ‘stories’ de Instagram, la creadora de contenido ha querido desahogarse sobre la angustiosa madrugada que ha vivido debido a un radical y preocupante cambio en su ciclo menstrual. “Nunca en mi vida he pasado un dolor de regla como el de esta noche”, ha comenzado confesando en una foto en el espejo en la que se la ve muy cansada.

PUEDE INTERESARTE Danna Ponce reflexiona sobre su recuperación postparto tres semanas después de dar a luz

La gravedad de la situación ha llevado a la valenciana al límite de sus fuerzas, teniendo que abandonar la cama de madrugada al no encontrarse cómoda. “A las 4 de la mañana estaba en el sofá retorciéndome casi que llorando”, ha continuado contando. Ella misma reconoce que tiene un umbral del dolor muy alto, y que aún así no podía soportar todo lo que estaba sintiendo.

PUEDE INTERESARTE Críticas a Danna Ponce por dejarle el pelo largo a su hijo Máximo, de 2 años

Por si el insoportable dolor no fuera suficiente, la youtuber ha mostrado también su enorme preocupación por los desarreglos en el sangrado que está experimentando desde que le ha vuelto la menstruación tras tener a Kala. “Por no hablar de la cantidad, que es de otro mundo. O sea, no os puedo explicar”, ha lamentado de lo más angustiada.

Canal de Whatsapp de Telecinco

Ante el temor de que estas hemorragias y cólicos tan fuertes escondan algún problema mayor derivado de sus reciente parto, Danna ha pedido ayuda a sus seguidores: “No sé hasta qué punto esto será normal, pero necesito una solución y no me quiero tomar anticonceptivos”, ha dicho contundente.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

Al publicar esto, la respuesta de su comunidad ha sido enorme y todas han intentado recomendarle sus mejores remedios. Viendo que podía ser más grave de lo que pensaba, Danna no se lo ha pensado y ha acudido al médico de urgencia. “Cada vez va a más y leyendo he visto q no era para "normalizarlo" y el dolor tan fuerte tampoco así que estoy esperando”, ha anunciado en sus ‘stories’.

El sangrado no para y ha llegado un punto muy preocupante: “Me han dado una cita con ginecología porque no he visto tanta sangre junta en mi vida y no disminuye”. La influencer está ahora a la espera de que le digan una solución. Sus seguidores le han recomendado que tome Omega 3, aceite de onagra y magnesio para disminuir el sangrada pero son suplementos que ya toma, por lo que va a necesitar algo más para solucionar este gran problema.