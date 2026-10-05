Estela Grande habla del mayor problema de sus hijos y se sincera sobre su estado actual

Natalia Sette 05 OCT 2026 - 10:00h.

La exconcursante de 'Gran Hermano VIP' actualiza el problema de descanso que está teniendo con sus mellizos y se sincera sobre cómo se siente

Estela Grande desvela el motivo por el que ha aparecido llorando en sus redes sociales

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Estela Grande continúa utilizando su Instagram para visibilizar con absoluta transparencia la maternidad real. Tras compartir todos los problemas que tenido con sus mellizos por los múltiples despertares y ponerse en manos de profesionales , la exconcursante de 'GH VIP' ha querido reaparecer ante sus seguidores para hacer una actualización y sincerarse sobre su estado actual.

Con la honestidad que la caracteriza, la influencer ha comenzado reconociendo que el camino está siendo largo y requiriendo mucho esfuerzo de su parte. “Está siendo un proceso muy complicado, voy a actualizarles sobre cómo van yendo las noches”, ha comenzado diciendo la madrileña en un video publicado en su Instagram.

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A pesar del cansancio acumulado, la novia de Juan Iglesias ve pequeños avances gracias a las pautas marcadas por la especialista. “No han desaparecido pero hemos reducido bastante los despertares de cada bebé”, ha dicho esperanzada. Aunque el problema no se ha eliminado, Estela celebra cualquier mejora con sus pequeños, pues que ellos duerman bien significa que ella puede descansar mejor también.

“Había una cosa que a mí me molestaba muchísimo y necesitaba mejorar. Cuando acostaba a los bebés, los siguientes 10 minutos se los pasaban despertándose. Y aunque todavía se siguen despertando alguna vez durante esas dos horas, ya no es cada 10 minutos”, ha continuado explicando visiblemente aliviada.

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Sin embargo, gestionar las noches de dos bebés al mismo tiempo sigue siendo un auténtico reto físico y mental para la creadora de contenido. “Las noches siguen siendo duras porque son dos y no se duermen solos, pero hay mejoría”, ha dicho. Y como ha advertido en diversas ocasiones, el camino no es fácil y muchas veces tiene baches y justo ahora se está enfrentando a uno de ellos.

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“Ahora estamos en una regresión y se están complicando las cosas. Esto es porque aprenden muchas cosas por el día y su cerebro va a mil por hora por la noche”, ha confesado. Toda esta situación sin duda ha pasado factura en la influencer, que se ha visto obligada a cambiar por completo su rutina.

Además de actualizar el problema de sueño de sus hijos, Estela ha publicado un video donde se abre con sus seguidores para contarles cómo se siente. “Aún estoy aprendiendo a tomarme los cafés fríos y ducharme a la una. Creo que la Estela de antes nunca va a volver”, ha escrito sobre unas imágenes donde se le ve dándole el pecho a uno de sus niños mientras se toma el café.

Esto ha hecho mella en ella y aunque intenta siempre transmitir positivismo a su comunidad, muchas veces es complicado. Sus seguidores ya están acostumbrados a que muestre tanto las luces como las sombras de su bimaternidad y se han volcado con ella mandando mensajes de apoyo y cariño.