Natalia Sette 21 AGO 2026 - 11:14h.

La exconcursante de 'Gran Hermano VIP' comparte con sus seguidores que sus mellizos han dado un importante paso

Estela Grande pide ayuda profesional por un problema con sus mellizos

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Estela Grande continúa compartiendo con total sinceridad los desafíos diarios que afronta en la crianza de sus mellizos, Luca y Liah. Tras sincerarse recientemente sobre el agotamiento extremo que padece debido a la falta de descanso continuo , la exconcursante de 'GH VIP' ha querido desahogarse sobre el comienzo de una nueva etapa con sus pequeños.

Tras desvelar hace algunas semanas que dejó la lactancia materna , Estela se ha abierto en canal para abordar el inicio de un importante proceso en la vida de cualquier bebé: la transición hacia la comida sólida. “Nadie me había contado lo difícil que es empezar la alimentación complementaria”, ha comenzado confesando en sus ‘stories' de Instagram.

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La pareja del futbolista Juan Iglesias ha explicado con naturalidad los motivos por los cuales prefirió demorar este momento un poco más de lo estipulado de forma general por los pediatras. “Decidí empezarla un poco más tarde de los seis meses porque no me sentía preparada todavía”, ha revelado con honestidad.

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Su problema con el descanso y la llegada del verano hicieron que la creadora de contenido decidiera esperar a que todo se tranquilizara. “Entre lo mal que dormían (y duermen) y el descontrol de rutinas de las vacaciones no me sentía preparada antes”, ha argumentado la madrileña. Con las vacaciones a punto de acabarse y trabajando con una especialista en el sueños de los bebés, la etapa finalmente ha comenzado esta misma semana: “Pero ya hemos empezado y wow, qué difícil es”, ha añadido asombrada.

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La alimentación complementaria es la fase en la que se introducen progresivamente alimentos sólidos o triturados para acompañar a la leche materna o de fórmula, que sigue siendo el alimento principal. Este proceso suele iniciarse en torno a los seis meses de edad, cuando el bebé muestra signos de madurez neurológica y puede mantenerse sentado sin apoyo.

El método exige paciencia y dedicación, ofreciendo los alimentos de uno en uno durante varios días seguidos para descartar posibles alergias o intolerancias. Ya sea mediante purés tradicionales o a través del enfoque Baby-Led Weaning (BLW), donde el bebé come trozos con sus manos, el proceso requiere una constante supervisión para garantizar la seguridad y adaptación del niño.

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En la foto compartida por Estela para anunciar este cambio en la alimentación, uno de sus bebés come lo que parece un trozo de aguacate. En la instantánea se puede observar el desastre que ha formado el pequeño en la trona, algo muy típico de estos primeros momentos. La influencer afronta este nuevo reto dispuesta a compartir los avances con sus seguidores.