Estela Grande actualiza los problemas de sueño de sus hijos y el tratamiento que realiza con profesionales

Natalia Sette 31 JUL 2026 - 09:00h.

La exconcursante de 'GH VIP' ha contado a sus seguidores cómo va el sueño de sus mellizos tras pedir ayuda profesional

Estela Grande anuncia entre lágrimas un drástico cambio en su vida y en la de sus bebés

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Estela Grande continúa compartiendo con total honestidad las luces y las sombras de su doble maternidad. Tras verse completamente desbordada por los despertares continuos de sus mellizos , Luca y Liah, la exconcursante de ‘GH VIP’ decidió ponerse en manos de una asesora de sueño infantil. Semanas después de empezar, la influencer ha actualizado a sus seguidores sobre el tratamiento.

La creadora de contenido ha querido documentar minuciosamente cada avance para visibilizar la compleja situación. “Os estoy grabando un diario de cómo están siendo las noches y cómo va la asesoría del sueño”, ha anunciado. La creadora de contenido acostumbra a desahogarse con su comunidad de seguidoras, en las que hay muchas madres pasando por las mismas situaciones.

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“Lo hablo con otras mamás que han tenido noches muy malas y creo que el mal común nos ayuda”, ha reflexionado sobre el consuelo que encuentra en el apoyo mutuo. Sin embargo, el camino hacia conseguir el descanso de sus pequeños no está resultando sencillo para la madrileña, quien ha vivido de nuevo una noche devastadora.

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“Esta noche ha sido fatídica, me levanto cada 30 minutos, es una tortura”, ha confesado. Para demostrar la magnitud del problema, Estela ha compartido una captura de pantalla del registro nocturno que manda a la especialista con quién está trabajando. Según sus notas, desde las 23:30 hasta las 7:30 no logra encadenar ni una sola hora seguida de descanso sin que los bebés la reclamen.

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Acompañando la imagen, la influencer ha enviado un mensaje de empatía a todas las mamás de su audiencia: “Cuando os despertéis por la noche y estéis desesperadas, pensad que yo también”. A pesar de que los avances son lentos, la joven no pierde la fe en el tratamiento acordado con la asesora. “Hay cosas que han mejorado pero hay otras que seguimos trabajando”, ha aclarado con cautela.

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Soportar este agotamiento extremo mientras afronta las tareas del día a día le resulta cada vez más cuesta arriba a la pareja de Juan Iglesias. “Sin dormir, muerta y cansadísima empiezo el día. No sé cómo puedo la verdad”, ha concluido exhausta. Aún así, está convencida de que con la ayuda profesional a la que ya ha recurrido poco a poco podrá solucionar el problema.