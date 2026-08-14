Estela Grande sufre un gran cambio en su cuerpo un mes después de dejar la lactancia materna

Natalia Sette 14 AGO 2026 - 12:50h.

La exconcursante de 'Gran Hermano VIP' comparte con su comunidad un enorme cambio que ha experimentado su cuerpo tras siete meses postparto

Estela Grande actualiza los problemas de sueño de sus hijos y el tratamiento que está realizando con profesionales

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Estela Grande continúa compartiendo con total sinceridad los cambios de su cuerpo tras convertirse en madre de sus mellizos, Luca y Liah. Un mes después de comunicar la difícil decisión de dar por finalizada la lactancia materna tras cinco intensos meses, la exconcursante de ‘GH VIP’ se ha vuelto a sincerar con sus seguidoras sobre un gran cambio que ha experimentado su cuerpo.

A través de sus ‘stories’ de Instagram, la creadora de contenido ha anunciado que su cuerpo ha iniciado el proceso para recuperar la normalidad previa al embarazo. “Hoy me ha bajado la regla después de 15 meses. Un mes después de dejar la lactancia materna”, ha revelado la madrileña sobre la esperada reaparición de su ciclo menstrual.

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Por norma general, el regreso del periodo varía considerablemente en cada mujer tras dar a luz. Mientras que en las madres que optan por la lactancia de fórmula la menstruación suele reaparecer entre las seis y las doce semanas posteriores al parto, aquellas que deciden dar el pecho sufren un retraso notablemente mayor.

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Esto se debe principalmente a la prolactina, la hormona encargada de la producción de leche, la cual inhibe la ovulación y mantiene el ciclo dormido durante meses hasta que se produce el destete definitivo.

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Experimentar esta importante transición tras más de un año completo de pausa no ha dejado indiferente a la influencer. “Me he sentido muy extraña, sin embargo, no tengo los dolores que tenía antes”, ha confesado ante sus miles de seguidoras sobre las nuevas sensaciones físicas que ha detectado en esta primera menstruación.

La pareja del futbolista Juan Iglesias ha encarado esta nueva etapa de forma muy consciente y meditada. La joven ha querido dejar claro que el trabajo previo que ha realizado en las últimas semanas ha sido fundamental para afrontar este proceso: “Me he preparado mucho tanto mental como físicamente para este momento y ha merecido la pena”, ha reconocido con serenidad.

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De esta forma, la exmujer de Diego Matamoros da un paso más en su recuperación posparto, demostrando una vez más la naturalidad con la que comparte los temas relacionados con la maternidad con su comunidad.

Con la vuelta de su periodo y el cierre definitivo de la lactancia, Estela Grande inicia una nueva fase enfocada en su bienestar físico y emocional mientras disfruta plenamente de ver crecer a sus dos mellizos.