Natalia Sette 27 JUN 2026 - 10:00h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' habla con honestidad de todos los retoques que se ha hecho en la cara

Susana Molina dice adiós a los disruptores endocrinos en su casa por su problema de salud

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Susana Molina ha vuelto a demostrar su gran naturalidad en redes sociales. Si recientemente la ganadora de ‘Gran Hermano 14’ utilizaba sus redes sociales para lanzar un aplaudido alegato a favor de la autenticidad, explicando los motivos por los que rechaza por completo someterse a una rinoplastia , ahora la influencer ha querido ir un paso más allá y desvelar todos los retoques estéticos que tiene.

Con la total honestidad que la caracteriza, la exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ ha abierto el debate sobre la medicina estética para hablar abiertamente cuáles son los tratamientos a los que sí recurre y cuáles ha decidido desterrar para siempre de su rutina de belleza. A través de su canal de Youtube, la murciana ha comenzado reflexionando sobre el enorme contraste que cree que hay entre su generación y las nuevas.

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Susana ha expuesto que hoy en día las chicas más jóvenes están mucho más desarrolladas de lo que estaba su generación a la misma edad, llegando a un punto en el que resulta difícil adivinar la edad real de las personas. "Ahora tú no sabes si una chica tiene 18 o 28 años", ha reflexionado.

Y a continuación ha desvelado la explicación que le da a esta situación: "Creo que es que las millennials hemos empezado en el mundo de los retoques más tarde", ha argumentado. Para ejemplificar su postura, la influencer ha compartido con total naturalidad su propia experiencia con las agujas. “Yo no me puse bótox hasta los 30 años", ha desvelado abiertamente.

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Respecto a la toxina botulínica, Susana ha querido defender su uso prudente frente a los excesos que se ven hoy en día en las redes sociales: "Aunque no te cambia la cara, te paraliza, aunque yo me pongo lo suficiente para poder articular", ha aclarado.

Sin embargo, hay un producto muy popular en las clínicas del que está totalmente en contra. “A mí no me gusta el ácido hialurónico. Yo intenté ponerlo en las ojeras y me fue fatal”, ha confesado sin tapujos. A pesar de su mala vivencia, la influencer no ha querido demonizarlo, aunque tiene claro que no es para ella: “Para alguna cosa concreta lo veo efectivo, pero en general no soy amiga del ácido”.

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En lugar de los rellenos voluminosos, Susana prefiere invertir en la calidad de la piel y mantenerla joven. “También me hago láseres, me pongo vitaminas… Es un mundo que me encanta. Con el láser la piel queda increíble, me ha quitado las manchas”, ha dicho con sinceridad.

Para concluir, la de Murcia ha querido romper una lanza a favor de su generación en cuanto al uso de la medicina estética. “Las millennials estamos haciendo el uso correcto de los retoques, para retrasar los signos de la edad pero abrazando que tengo 36 años”, ha zanjado con orgullo. Por tanto, al contrario de lo que puedan pensar muchas personas, la influencer no tiene en su cara nada más allá de botox y tratamientos a base de láser.