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No hay duda de que el desahucio de Maricarmen ha polarizado a toda la opinión pública y los famosos no se han quedado al margen. Este ha sido el caso de Bárbara Rey, que no ha ocultado su opinión al respecto y se ha manifestado en contra de la anciana. 'Vamos a ver' ha hablado con ella y la vedette ha hablado alto y claro.

Bárbara Rey asegura que Maricarmen tiene "un morro que se lo pisa", no la considera vulnerable y critica a todos los famosos que la han apoyado mientras ellos nadan en la abundancia.

"Yo no considero que sea una persona vulnerable porque tenga 87 años. A todo el mundo le gustaría vivir por 200 euros en El Retiro. Pero no creo que se lo puedan permitir muchas personas jóvenes que están teniendo muchísimos menos ingresos de los que ella tiene al mes", ha comenzado.

Bárbara Rey: "No he visto a ninguno de esos actores tan altruistas bajar a Ceuta"

Bárbara Rey ha continuado: "Tiene muy buena posición y dinero suficiente para vivir. No me parece un ejemplo. Se ha utilizado a Maricarmen para esto que se ha montado, cuando este problema es mucho más profundo ¿Para qué se apunta este Gobierno a este tema cuando ellos son unos de los grandes de todo lo que está ocurriendo? Y los anteriores, también".

"No se han tomado las medidas oportunas. Después de todos los impuestos que pagamos, que son tremendos, como que nosotros somos los responsables, yo no tengo viviendas para alquilar. Muchísima gente que tiene propiedades a mansalva, no he visto a ninguno de esos actores tan altruistas bajar a Ceuta", ha sentenciado Bárbara Rey.