Lorena Romera 30 SEP 2026 - 09:00h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' se plantea un embarazo múltiple en solitario

Lucía Sánchez emite un comunicado sobre el delicado momento que atraviesa: "No sé cuánto durará"

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Lucía Sánchez continúa dando pasos firmes en su camino para convertirse en madre por segunda vez, esta vez en solitario. La gaditana, que ya es madre de la pequeña Mía -fruto de su relación con Isaac Torres-, se encuentra inmersa en un tratamiento de fertilidad y se ha sincerado con sus seguidores sobre la decisión que ha tomado.

A través de sus historias de Instagram, la que fuera participante de 'La isla de las tentaciones' ha mostrado un fragmento de su consulta médica en la clínica de reproducción asistida. En el vídeo se escucha a la especialista explicándole el funcionamiento del tratamiento mediante una ilustración:

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"Vamos a ir con medicación para que el folículo que va a ovular crezca. Los demás se van a quedar pequeños porque nosotros queremos que crezca uno o dos como mucho. No queremos embarazos múltiples de más de tres", expone la doctora. Entre risas, la ganadora de la segunda edición de 'GH DÚO' no duda en intervenir y matizar: "Con dos va bien".

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Tras la cita médica, la creadora de contenido se ha dirigido a su comunidad para explicar la decisión que ha tomado: "Sí, sí, habéis escuchado bien. Le he dicho a mi doctora que si son dos, por mí perfecto". Y es que la que fuera también pareja de Manuel González reconoce que su pensamiento ha ido cambiando a medida que ha ido avanzando el procedimiento.

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"Es que con esto de haber empezado en todo este proceso, ahora de repente me ha dado por pensar que si todo sale bien, porque no se sabe, que a lo mejor tendría otro más. Entonces digo, pues mira, si me salen dos a la vez del tirón... Ay, qué ilusión, ¿te imaginas?", ha comentado entusiasmada, imaginándose ya este embarazo múltiple y preguntándole a sus seguidores si creen si se le "ha ido la olla".