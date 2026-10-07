Lorena Romera 07 OCT 2026 - 10:01h.

La exconcursante de 'Supervivientes', al límite tras recibir mensajes que acusan a Mario González de "olvidarse" de su hijo tras la llegada de Valentina

El despiste de Claudia Martínez con su hija por el que ha roto a llorar: "Me he sentido mala madre"

Compartir







Claudia Martínez no puede más. La que fuera participante de 'La isla de las tentaciones' y 'Supervivientes' ha explotado tras recibir una ola de comentarios que acusan a su pareja de olvidarse de su primogénito tras el nacimiento de su hija en común, Valentina. Cansada de las críticas que cuestionan el papel de Mario González como padre, la influencer ha dado un golpe sobre la mesa para contar toda la verdad sobre la celebración del cumpleaños del menor.

A través de sus historias de Instagram, la catalana se ha pronunciado sobre los mensajes de este tipo que recibe a diario: "Día sí y día también tengo que leer comentarios absurdos acerca de esto, pero es que este se lleva la palma", comenzaba explicando al compartir uno de los mensajes donde le preguntan por qué Mario no ha felicitado el cumpleaños a su hijo en común con Sheila González.

Un mensaje en el que acusan al madrileño de "olvidar" a su primogénito "desde la llegada de Valentina". "Os prometo que, después de 3 años y medio aguantándolos, cada día que pasa tengo menos paciencia", ha reconocido la it-girl, que ha lamentado que se utilice a una recién nacida como arma arrojadiza. "Encima metiendo varias veces a una bebé que acaba de nacer, como si su llegada le quitara a alguien su lugar. Ya está bien".

PUEDE INTERESARTE El padre de Claudia Martínez, afectado por las inundaciones de Cataluña

Además, la influencer ha cargado duramente contra la doble moral de ciertos usuarios: "A los que vais de defensores de los niños mientras metéis a mi hija: sois unos hipócritas. Os preocupa muchísimo el respeto hacia un menor, pero con la mía parece que todo vale. Estáis utilizando a dos niños para intentar hacer daño".

Canal de Whatsapp de Telecinco

Un estallido en el que Claudia Martínez ha dejado entrever que precisamente esta situación no ha sido nada fácil de gestionar para ella: "Ojalá algún día me atreva a hablar de lo que ha supuesto todo esto para mí, porque sé que, aunque no de forma pública, muchas estáis en una situación parecida y probablemente os ayudaría bastante".

La verdad sobre el cumpleaños del hijo de Mario González

Pero para acallar los rumores y demostrar que el pequeño ha celebrado su día por todo lo alto, Claudia Martínez ha compartido una foto de la mesa que han preparado para su gran día, con un enorme globo con forma de un ocho: "Por cierto, mi novio ha organizado no una, sino dos celebraciones. Porque, por supuesto, el mismo lugar que le da a Valentina se lo damos a él".

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

Unos stories en los que la exparticipante de 'LIDLT' y 'Supervivientes' también ha recordado que su vida no es todo lo que muestra en redes sociales: "Aunque a algunos les parezca mentira, no publicamos todo lo que vivimos y no hace falta subir una felicitación a Instagram para haberlo felicitado".