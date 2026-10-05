El padre de Claudia Martínez, afectado por las inundaciones de Cataluña

Natalia Sette 05 OCT 2026 - 13:22h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' comparte con sus seguidores la amarga noticia de que la casa de su padre ha sido afectado por las lluvias

El despiste de Claudia Martínez con su hija por el que ha roto a llorar: "Me he sentido mala madre"

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Claudia Martinez ha compartido con todos sus seguidores una amarga noticia. La casa de su padre ha sido afectada por las inundaciones en Cataluña. Tras el susto que tuvieron cuando entraron a robar en su vivienda , se han tenido que enfrentar a una nueva situación muy complicada. La exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ lo ha documentado a través de sus ‘stories’.

La exconcursante de ‘Supervivientes’ lleva muchos años viviendo lejos de su padres . En 2019, la influencer decidió abandonar su hogar e instalarse en la capital por su trabajo como creadora de contenido y televisiva. Desde entonces, hace viajes a menudo a su tierra natal para ver a sus padres, con quien tiene muy buena relación y con quien habla todos los días.

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Fue en una de estas conversaciones donde su padre le comunicó la triste noticia de que su casa había sido víctima de las inundaciones que ya han dejado dos muertos y un desaparecido. Por fortuna, los daños han sido únicamente materiales pero tanto su padre cómo su pareja se han tenido que poner manos a la obra para salvar su vivienda.

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“Se han inundado las casas de mi padre y todos sus vecinos por las lluvias de esta noche”, ha compartido la influencer sobre una captura de pantalla donde se ve el chat de la familia Martínez con un video donde muestra los destrozos que ha hecho la lluvia en la casa. Queriendo sacar algo positivo de la horrible situación, Claudia ha asegurado que los vecinos se están apoyando y que el padre no está solo en esto a pesar de tenerla a ella lejos.

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“Están todos ayudándose mutuamente y Elena hasta ha hecho una tortilla para que así sea más llevadero”, ha escrito enseñando también la tortilla que hizo su madrastra. No hay nada que le gustaría más a la creadora de contenido que estar al lado de su progenitor en estos momentos tan complicados pero con su reciente maternidad ha sido imposible.

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Aún así, ha estado en constante contacto con su padre y su novia dándoles apoyo a distancia. Parece que la alerta por lluvias ha terminado y han levantado las restricciones de movilidad en Cataluña. Claudia espera que todo quede en un susto y que su familia pueda retomar la normalidad de su vida poco a poco.