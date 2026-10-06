Claudia Martínez habla del problema que está teniendo su hija: “Me siento mal por no poder darle mi leche”

Natalia Sette 06 OCT 2026 - 16:45h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' se sincera sobre los dolores que está experimentando su hija y se siente culpable

El padre de Claudia Martínez, afectado por las inundaciones de Cataluña

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Claudia Martínez continúa compartiendo con total sinceridad los contratiempos de su recién estrenada maternidad. Tan solo dos semanas después de dar a luz a la pequeña Valentina, la exparticipante de 'La isla de las tentaciones' ha tenido que hacer frente a un posparto especialmente doloroso debido a una mastitis aguda que la llevó a urgencias. Ahora, la influencer habla de un problema que tiene su hija y desvela que se siente culpable.

La exconcursante de ‘Supervivientes’ lleva luchando por mantener la lactancia con su pequeña prácticamente desde que dio a luz. Tras ser diagnosticada con mastitis e ingurgitación mamaria, se vio obligada a abandonar definitivamente la lactancia materna ante el insoportable dolor que padecía .

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Tras tomar esa difícil decisión de interrumpir el pecho por recomendación médica y pasar al biberón, la influencer se enfrenta ahora a un doloroso bache en la salud de su bebé. La novia de Mario González ha querido sincerarse con su comunidad para contar la mala racha que atraviesa la recién nacida y el enorme sentimiento de culpa que la invade al verla sufrir.

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Con el corazón en la mano, Claudia ha relatado el malestar que sufre la pequeña desde hace días. “Valentina lleva un par de días con dolores de tripa y llantos de vez en cuando. No sé si me atrevería a llamarle cólicos, pero lo que sí que sé es que me muero de pena”, ha confesado la joven a través de sus ‘stories’ de Instagram visiblemente preocupada.

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A esta incómoda situación se ha sumado la dificultad de la bebé a adaptarse a la fórmula que sustituye la leche materna. “Le cambiamos la leche porque la que tomaba no le estaba sentando del todo bien, pero la nueva le sienta todavía peor”, ha lamentado la catalana. Claudia desvela que ya están probando otra y que le están dando a Valentina probióticos recetados por la pediatra.

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“Así que aquí estamos, tratando de calmarla cuando le da y refugiándola en mis brazos”, ha explicado con pesar. Este bache de salud en la recién nacida ha terminado por hacer sentir muy culpable a la influencer por interrumpir la lactancia. “En estos momentos es cuando me siento todavía peor por no haber podido seguir dándole mi leche”, ha terminado diciendo abriéndose en canal con su comunidad.