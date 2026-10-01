Lorena Romera 01 OCT 2026 - 14:27h.

La exconcursante de 'Supervivientes' se sincera sobre el olvido que le ha hecho romper a llorar y sentirse mala madre

A Claudia Martínez le realizaron la maniobra de Kristeller en el parto, desaconsejada por la OMS y el Ministerio de Sanidad

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Claudia Martínez se encuentra en una etapa de cambios. Tras dar a luz a su primera hija a finales del mes de agosto, la que fuera participante de 'La isla de las tentaciones' y 'Supervivientes' compagina la maternidad con la vuelta a sus compromisos laborales. Un regreso profesional que no ha estado exento de presiones. En medio de todo esto, a través de su perfil de Instagram, la catalana se ha sincerado sobre el olvido que ha tenido con su niña, que le ha hecho romper a llorar y sentirse "mala madre".

Según ha relatado a través de sus stories, Mario González le había dejado todo preparado con las cosas esenciales de Valentina. Sin embargo, al coger el carro no enganchó el bolso y se lo dejó todo en casa: "Al ir a sacar el biberón porque le tocaba comer, he visto que me lo había dejado. Obviamente me ha agobiado, pero lo primero que he hecho ha sido buscar una farmacia para comprar leche y otro bibe".

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A pesar de haber resuelto la situación con rapidez, el estrés acumulado le terminó pasando factura: "Al llegar a casa me he puesto a llorar un montón, imagino que de la tensión que he pasado y de lo mal que me he sentido. Sé que soy primeriza y que no tengo que machacarme, pero me he sentido muy mala madre".

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A este momento algo más delicado a nivel emocional se le suma la tristeza por tener que separarse nuevamente de su hija por motivos profesionales. La que fuera tronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' ha anunciado que volverá a pasar una noche fuera para acudir a un evento con una marca.

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Aunque la organización le ofreció la opción de viajar junto a Mario y la bebé, la pareja ha descartado la idea para evitar someter a la pequeña a traslados en tren, estancias en hoteles.... "A pesar de ir con una marca y personas que amo, me pone triste tener que separarme de ella", ha confesado, dejando claro el dilema emocional al que se enfrenta mientras intenta equilibrar su faceta profesional con la maternidad.