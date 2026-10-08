Cher te invita a su casa de Malibú para compartir cena, conversación y brindis frente al mar

Redacción Uppers 08 OCT 2026 - 10:38h.

Un grupo de 24 privilegiados disfrutará de una velada benéfica en la residencia de la artista en California

Cher, 80 años de leyenda: una anécdota inolvidable por cada década

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¿Qué posibilidades tiene un simple mortal de sentarse a la mesa en casa de Cher, compartir conversación con ella y brindar a su lado en Malibú? Pocas. Muy pocas. Pero no nulas. El próximo 7 de noviembre ese escenario será posible para un pequeño grupo de afortunados gracias a 'Charitybuzz Hosts: A Good Evening with Cher', una velada benéfica que se celebrará en la residencia de la artista en California.

En la convocatoria oficial consta que habrá cena, alcohol para los asistentes mayores de 21 años y fotografías profesionales. El número estimado de invitados es de 24 personas, de modo que no estamos hablando precisamente de una multitud tratando de localizar a Cher, de 80 años, entre cientos de comensales.

La experiencia está pensada para dos personas, que se sentarán a la mesa junto a Cher. La descripción oficial añade un detalle especialmente tentador para cualquier admirador de la cantante, disfrutar de un tiempo privado con ella antes de la cena.

La velada comenzará, según la información difundida por Charitybuzz, con un cóctel y continuará con la cena y una conversación informal con la cantante de 'Believe'. La organización la presenta como una experiencia íntima y exclusiva, no como un acto público o una gala multitudinaria.

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Una cena que sirve para algo más

El motivo de fondo es el Cher Cares Foundation, la organización filantrópica que recibirá el beneficio de la experiencia. Su actividad incluye el apoyo a iniciativas de protección animal y ayuda humanitaria. Entre ellas figura Free The Wild, organización fundada por Cher junto a Mark y Gina Nelthorpe-Cowne para mejorar las condiciones de animales salvajes mantenidos en cautividad y favorecer su traslado a santuarios o instalaciones más adecuadas.

La fundación también ha respaldado iniciativas de ayuda a comunidades vulnerables y al personal sanitario, entre ellas el Pandemic Resource and Response Fund.

Dos maneras de llegar a esa mesa

La iniciativa combina una subasta y un sorteo. La subasta, destinada a quien prefiera convertir su capacidad de puja en una noche extraordinaria, aparece ya como cerrada en Charitybuzz. El lote ofrecía la experiencia para dos personas, con la cena y la bebida incluida, pero no sus propios desplazamientos y alojamiento.

Para quienes no hayan llegado a tiempo a la puja queda la alternativa bastante más democrática del sorteo. Y aquí hay una pequeña alegría para el bolsillo. No es necesario hacer una donación para participar. El sorteo permite obtener entradas mediante el procedimiento gratuito previsto por la organización, aunque también se pueden conseguir participaciones realizando una donación. Eso sí, la generosidad no mejora las probabilidades de ganar, advierte la organización.

El premio del sorteo incluye la cena para el ganador y un acompañante en casa de Cher, además de vuelos de ida y vuelta para dos personas y dos noches de hotel. El valor estimado del paquete es de 2.600 dólares, de los cuales 2.000 corresponden al transporte aéreo y 600 al alojamiento.

El plazo para participar en el sorteo termina el 10 de octubre a las 23.59 horas del Pacífico, y el ganador está previsto que sea elegido alrededor del 12 de octubre. Pueden participar personas de 18 años o más de todo el mundo, aunque existen exclusiones para Cuba, Irán, Irak, Corea del Norte, Myanmar, Sudán, Siria y Quebec. El límite indicado es de hasta 5.000 participaciones por persona, independientemente del método utilizado.

Edición limitada de 'Christmas'

Por otra parte, la cantante y actriz ya calienta motores de cara a la Navidad recuperando su álbum 'Christmas', lanzado en 2023, con una nueva edición titulada 'Christmas – DJ Party Edition' prevista para el 27 de noviembre dentro del Record Store Day Black Friday. Estará disponible en una tirada limitada de 3.500 copias.

Una de las particularidades de la nueva edición del álbum, en el que Cher colaboraba con nombres como Stevie Wonder, Darlene Love, Michael Bublé, Tyga y Cyndi Lauper, es que cinco pistas del proyecto llegan por primera vez al formato físico: 'Christmas Is Here', 'Angels In The Snow (Discotastique! Mix)' y tres versiones diferentes de 'DJ Play A Christmas Song'.