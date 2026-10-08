Lorena Romera 08 OCT 2026 - 09:00h.

La exconcursante de 'Supervivientes' ha sido duramente criticada por hablar de su última compra de lujo como si fuese un "chollo"

Melyssa Pinto anuncia una feliz noticia y habla de sus planes de futuro con Mario Casas: "No entraba en mis planes"

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Melyssa Pinto ha recibido una oleada de críticas tras presumir en Instagram de su última adquisición de lujo durante su último viaje a Roma. La que fuera participante de 'La isla de las tentaciones' y 'Supervivientes' ha hecho un unboxing muy emocionada de este bolso vintage de la firma Fendi, una compra de segunda mano por la que ha desembolsado 1.250 euros. Un precio que ha desatado una lluvia de comentarios por parte de sus seguidores, que lamentan que ha "perdido la humildad" y que apuntan a que se le habría "subido a la cabeza".

En la publicación, la que fuera tronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' explica con detalle la historia detrás de su hallazgo: "Creo que en Roma hice una de mis mejores compras, de segunda mano. Esto lo encontré en Plaza de España, tienen bolsos preciosos. Iba en busca de dos, pero encontré uno. Me recorrí varias tiendas antes de encontrarlo: Fendi, que no tenía ninguno. Me encanta, me flipa. Es de entre el 2000 y el 2008. Está en muy buen estado".

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Pero las críticas han llegado cuando ha revelado la cantidad que ha invertido para llevarse a casa lo que ella ha presentado casi como un "chollo": costaba 1290 euros, pero consiguió una rebaja. "Le caí bien a la chica y me lo dejó en 1250 euros". Muy emocionada, la catalana explica que para ella es una auténtica joya porque es algo que ya "ha llevado otra chica", pero que ahora está en su posesión.

"1290 euros es el sueldo de muchas personas hoy día. Si ven este vídeo le va a crear rechazo y con razón", ha comentado un usuario. Otros, mientras, han puesto el foco en el valor relativo del dinero: "Si ibas a por dos bolsos, te hubieses gastado 3.000 euros. Eso fue lo que me costó mi coche de segunda mano...".

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"Imagino que tus seguidores son gente pudiente. ¡Me daría vergüenza decir esos precios como si fuesen una ganga!", apunta una seguidora, mientras otra afirma contundente: "A esta chica se le ha subido a la cabeza. Se te olvidó el público que te sigue: gente normal con sueldos normales".

Canal de Whatsapp de Telecinco

El malestar -que ha sido bastante generalizado- ha llevado a algunos usuarios incluso a dejar de seguirla en redes sociales. "No pierdas la sencillez, ahí lo dejo...", "qué flipada por Dios, una seguidora menos", "esta chica se está flipando cada vez más y está perdiendo el contacto con la realidad. ¿A quién va dirigido esto? ¿A Paris Hilton?", se puede leer en la publicación.