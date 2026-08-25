Natalia Sette 25 AGO 2026 - 09:00h.

La exconcursante de 'Supervivientes' se realiza un test y descubre qué alimentos le sientan mal además de dar con el suplemento idóneo para el crecimiento de pelo

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Melyssa Pinto continúa compartiendo con su fiel comunidad de seguidores todos sus secretos de belleza , salud y bienestar personal. Esta vez, la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ ha compartido con sus seguidores los resultados de un test epigénetico y ha explicado por qué ha cambiado de hábitos alimenticios.

No es un secreto para nadie que a la exconcursante de ‘Supervivientes’ le encanta cuidarse. Siempre comparte con sus seguidores sus rutinas de entrenamiento y sus trucos de belleza favoritos. Tras publicar varios videos en su Instagram donde se le veía la melena, su comunidad comenzó a preguntarle qué estaba haciendo para que le creciera tanto el pelo.

La influencer ha querido desvelar el truco que le ha permitido mejorar el aspecto de su cabello tras someterse a un test personalizado. “Me estáis preguntando mucho qué es lo que me tomo para el pelo”, ha comenzado exponiendo en sus ‘stories' de Instagram, antes de explicar el procedimiento médico que le ha permitido entender mejor el funcionamiento de su organismo.

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La catalana ha explicado que someterse a este estudio le ha abierto los ojos sobre ciertos hábitos alimenticios que le afectaban negativamente. “Me hice hace poco unas pruebas que me parecieron súper interesantes porque me salió todo lo que puedo tener en el cuerpo, incluidos qué alimentos me sientan mal. Por ejemplo, el trigo me sienta mal; a mí, que me gustaba mucho el pan, ahora sé que me inflama”, ha confesado con total naturalidad.

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A raíz de los resultados obtenidos en dicho examen, su médica le indicó un suplemento que podía ayudarle con el crecimiento de su cabello sin dañar su cuerpo. “La cuestión es que la doctora me recomendó un suplemento para el pelo, la piel y las uñas y la verdad es que desde que me lo tomo es increíble. El crecimiento está siendo más rápido”, ha revelado entusiasmada.

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Ante la curiosidad generada entre sus seguidoras, Melyssa no ha dudado en detallar en qué consistió exactamente el examen que se realizó. “Me hice un test epigenético a través de una muestra de cabello y de ahí salió un informe bastante completo. Orientaciones sobre alimentación, micronutrientes, vitaminas, minerales, exposición a metales pesados y otros parámetros. La verdad me pareció súper interesante para conocer un poquito mejor mi cuerpo y sobre todo poder intentar cuidarme un poquito más”, ha detallado.

Para concluir, la creadora de contenido ha querido poner un toque de humor sobre las restricciones nutricionales que le han detectado. Y es que, pese a estar totalmente dispuesta a adaptar sus hábitos para encontrarse mejor por dentro y por fuera, hay caprichos a los que no piensa renunciar: “También os digo, me salió intolerancia al azúcar y no quiero dejar de comer chocolate”.