Natalia Sette 27 AGO 2026 - 12:57h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' acude a su clínica de confianza para informarse de un nuevo tratamiento para el acné al negarse a pasar por quirófano

Melyssa Pinto se realiza un test epigenético y cambia sus hábitos alimenticios: “Quiero cuidarme más”

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Melyssa Pinto continúa mostrando con absoluta honestidad la batalla que libra contra sus problemas dermatológicos. Tras haberse sincerado a principios de año sobre la desesperación que le producía sufrir brotes de acné adulto a sus 35 años, la exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ ha compartido con sus seguidores el siguiente tratamiento al que se va a someter al negarse a pasar por quirófano.

En pleno verano, la exconcursante de 'Supervivientes' ha explicado que ya se encuentra planificando los cuidados faciales para los próximos meses, aunque sin renunciar a disfrutar del sol. “Yo sé que todavía es pronto, que queda mucho verano y que además yo pienso seguir tomando el sol. Pero necesito ya planificar qué puedo hacer este invierno para mejorar las marquitas del acné todavía más, ya sabéis que llevamos un largo camino”, ha detallado en sus ‘stories'.

Respecto a las alternativas más drásticas para eliminar las cicatrices por completo, la catalana ha descartado las intervenciones quirúrgicas invasivas. “No he tomado la decisión de meterme en un quirófano y darme un láser potente para que me las quite todas porque me da miedo. No me apetece meterme en un quirófano porque para mí es aceptable, por eso quiero seguir tratando con láseres de clínica”, ha admitido con total transparencia.

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Aunque está segura con su decisión de no pasar por quirófano, la creadora de contenido ha reconocido que muchas veces recibe comentarios negativos que podrían hacerle dudar. “Y digo 'al menos para mí' porque a veces leo cada cosa sobre mi piel... que me quedo... Pero gracias a Dios yo en persona no las veo tanto, es más en foto o vídeo”, ha dicho con honestidad.

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Lejos de darse por vencida en la búsqueda de la salud de su piel, la creadora de contenido ha desvelado que ya tiene en el radar una innovadora tecnología médica para atajar el problema de raíz de cara a los próximos meses. “Ha salido uno nuevo que al parecer va muy bien. Quiero que me vean la piel, que me diagnostiquen y que me digan qué vamos a hacer este invierno para seguir mejorando”, ha concluido entusiasmada.

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El acné y las marcas que este deja es un problema con el que Melyssa lleva años luchando. Con este nuevo láser espera encontrar la solución no invasiva que le ayude a eliminar el rastro que le queda. La influencer ha prometido compartir todas las novedades con sus seguidores, pues sabe que hay muchas personas en su comunidad que están en su misma situación.