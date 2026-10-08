Estela Grande explica el motivo por el que lleva varios días en Madrid lejos de sus hijos

Natalia Sette 08 OCT 2026 - 14:11h.

La exconcursante de 'Gran Hermano VIP' se sincera sobre por qué ha extendido su viaje a Madrid durante más días de lo que esperaba

Estela Grande desvela el motivo por el que ha aparecido llorando en sus redes sociales

Compartir







Estela Grande lleva varios días lejos de sus mellizos Luca y Liah. Tras sincerarse sobre cómo se siente ocho meses después del nacimiento de los bebés y actualizar sus problemas de sueño, la que fuera concursante de ‘GH VIP’ se ha ido unos días a Madrid y ha explicado el motivo de por qué su viaje se ha extendido en el tiempo.

Desde que saltó a la fama, pero mucho más desde que es madre, la creadora de contenido se muestra siempre muy abierta y sincera con sus seguidores. Hace continuos ‘preguntas y respuestas’ para responder las dudas de su comunidad sobre sus sentimientos o su maternidad. Esta vez, una seguidora a querido saber por qué lleva tantos días seguidos en Madrid sin sus pequeños.

Ella, lejos de ignorar la pregunta, ha respondido con total honestidad: “Por trabajo, vine un par de días por trabajo y porque Juan tenía un par de días libres y al final he ido alargando y alargando por más y más trabajo”. En principio el viaje era de 4 días, sin embargo, una vez en la capital, no han dejado de surgir compromisos laborales y ha preferido alargar su estancia.

“Con los bebés es más cómodo estar aquí que estar yendo y viniendo”, ha dicho con honestidad. Durante estos días, la influencer ha acudido a una charla con otras mamás que le ha encantado, pues ha podido intercambiar pensamientos y experiencias con ellas y ha ido también a su clínica de confianza para disminuir sus marcas de expresión en la frente. “Me veo un poco… me apetece darme un chute en la cara y verme mejor”, ha desvelado.

Canal de Whatsapp de Telecinco

Aunque está muy entretenida porque no para yendo de un lado para otro, una cosa es indudable: echa mucho de menos a sus hijos y a su pareja. Es la primera vez que la exmujer de Diego Matamoros está tanto tiempo separada de su familia y empieza a notar su ausencia. “Estoy deseando volver a Sevilla. Sevilla es ahora nuestro hogar, y quiero estar en mi casitaaaaaa”, ha confesado.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

Con la mudanza de Madrid a Sevilla en pleno postparto, a Estela se le ha complicado mucho seguir el ritmo laboral que llevaba antes, pues la mayoría de campañas están en la capital. Es por ello que ha preferido estar varios días separada de su familia y poder cerrar varios proyectos pendientes que estar en un mismo mes subiendo y bajando constantemente.