Natalia Sette 04 SEP 2026 - 12:22h.

La exconcursante de 'Gran Hermano VIP' ha compartido con sus seguidores un nuevo logro de uno de sus mellizos

Estela Grande desvela el motivo por el que ha aparecido llorando en sus redes sociales

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Estela Grande no puede ocultar la emoción ante los constantes e importantes progresos de sus pequeños. En plena etapa de cambios marcada por la alimentación complementaria y las dificultades que exige la crianza de sus dos bebés nacidos el pasado mes de enero, la exconcursante de 'GH VIP' ha hecho partícipes a sus seguidores de un gran avance de uno de los mellizos.

A través de sus ‘stories’ de Instagram, la pareja del futbolista Juan Iglesias ha publicado un tierno vídeo en el que se aprecia a su hijo Luca desplazándose a toda velocidad por el suelo de la vivienda. “Alguien arrancó”, ha anunciado orgullosa la influencer, celebrando que ya ha comenzado a explorar él solito cada rincón del hogar.

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Por norma general, los bebés empiezan a gatear entre los 7 y los 10 meses de edad, un rango temporal en el que sus extremidades y musculatura dorsal adquieren la fuerza necesaria para sostener el tronco. El desplazamiento a gatas fomenta el desarrollo neurológico, la coordinación cruzada de hemisferios y la visión espacial.

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En el caso de Luca, la llegada del gateo se ha producido cumplidos los 7 meses de vida. Tras un arranque de año intenso desde su nacimiento en enero, el pequeño ha ganado la confianza suficiente para desplazarse de forma independiente, un logro que llena de orgullo a sus padres aunque suponga multiplicar la atención y la vigilancia constante en casa.

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De momento, la influencer no ha publicado nada con respecto a Liah, por lo que da a entender que la pequeña todavía no ha "arrancado" como lo ha hecho su hermano. De lo que no cabe duda es que Estela lo comportirá también con su comunidad cuando se de este avance también en ella.

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Aunque la logística de cuidar a dos bebés al mismo tiempo continúa siendo un reto diario para la madrileña, este tipo de avances llenan de alegría la rutina de la creadora de contenido. Estela Grande celebra con entusiasmo cada pequeña victoria en el crecimiento de sus mellizos, compartiendo con naturalidad y orgullo los instantes más dulces de su maternidad.