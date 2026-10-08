Mahi Masegosa, embarazada de 33 semanas, se siente “inútil” por no poder ayudar en las tareas del hogar

Natalia Sette 08 OCT 2026 - 13:27h.

La exconcursante de 'Supervivientes' se sincera sobre como siente en la recta final de su embarazo junto a Rafa Moya

Mahi Masegosa, con un embarazo de riesgo, recibe noticias agridulces del hospital tras su última prueba

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Mahi Masegosa se ha sincerado con todos sus seguidores sobre cómo se encuentra en la semana 33 de embarazo. La que fuera concursante de ‘Supervivientes’, que ha experimentado nuevos síntomas recientemente, ha confesado sentirse inútil por no poder ayudar a Rafa Moya con las tareas del hogar debido a las dificultades físicas que está experimentando.

La pareja está cada vez más cerca de conocer a su primer hijo en común y es por ello que se han puesto manos a la obra con el cuarto de la pequeña. Al no ser una casa de obra nueva, hay detalles que tienen que pulir antes de empezar con la decoración. Una de las primeras cosas a las que se han tenido que enfrentar es la retirada del gotelé, un minucioso y arduo trabajo del que se está encargando enteramente Rafa.

“Me siento súper mal porque Rafa está en la habitación raspando gotelé y yo estoy aquí en el sofá con la tablet y el barrigote”, ha comenzado diciendo Mahi visiblemente indignada. En la recta final de su embarazo, la influencer siente que el cansancio se ha apoderado de ella y las dificultades de movimiento le impiden estar tan activa como siempre.

“Cada vez que me levanto, me levanto baldada. Me cuesta mantenerme derecha, me siento pesada”, ha explicado con resignación. Ver a su pareja haciendo la mayoría de cosas de la casa y en especial la reforma del cuarto de su bebé hace que se sienta mal consigo misma. “Me siento una inútil”, ha confesado tajante. Mahi reconoce que intenta hacer lo que puede pero que tender una simple lavadora se convierte en un suplicio.

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“Siento que he pegado un bajonazo enorme y que tengo el cuerpo de una abuela de 90 años”, ha terminado diciendo queriendo quitarle hierro al asunto. Todavía le quedan algunas semanas para dar a luz pero si sigue encontrándose así, tendrá que guardar reposo la mayoría del tiempo, dejando la responsabilidad de la reforma de la habitación de la niña en manos de su chico.