Equipo Outdoor 25 AGO 2026 - 17:43h.

La pareja se ha escapado a Granada para disfrutar de unos días de desconexión antes de la llegada de su hija

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Mahi Masegosa y Rafa Moya se han escapado a Granada para disfrutar de unos días de desconexión antes de la llegada de su hija. La exconcursante de 'La isla de las tentaciones' y su pareja, que hace unos días sacaron a la luz un vídeo inédito del inicio de su relación, se ha alojado en un emblemático hotel de lujo inspirado en la propia Alhambra, situado a solo diez minutos paseando de la fortaleza granadina.

"Teníamos que venir a Granada a hacer unas cosillas", ha explicado Rafa, para aclarar el motivo de la escapada de placer junto a Mahi, quien recientemente ha recibido un toque de atención de su ginecólogo por coger más peso del recomendado. "Hemos dejado los perros con mi hermana. Esto va a ser nuestra despedida de soltería", ha añadido la influencer, confesando que los está echando bastante de menos durante estos días, ya que es la primera vez que la pareja tiene una escapada romántica desde su viaje a Cancún hace cuatro años.

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La pareja se ha alojado en el Hotel Alhambra Palace. Desde la terraza panorámica de su habitación, con vistas al bosque de la Alhambra y a la Catedral de Granada, la pareja ha podido disfrutar de las impresionantes vistas de la ciudad, aunque no sin cierto nerviosismo por parte de Rafa, que ha reconocido tener mucho vértigo a la hora de asomarse.

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"Qué vista, ¿eh? La más bonita", ha comentado Mahi, mientras animaba a su pareja a grabar el entorno pese al miedo a las alturas. La pareja también ha notado el cambio de temperatura tras el intenso calor del verano, disfrutando de un ambiente mucho más fresco en la capital granadina.

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El hotel se encuentra ubicado en la colina de Peña Partida, dentro de la propia Ciudadela de la Alhambra, y cuenta con 109 habitaciones y suites, todas exteriores y con vistas a la ciudad. Su terraza panorámica, con cocina regional mediterránea y una selecta carta de vinos, es uno de los rincones más solicitados por quienes buscan un ambiente romántico o simplemente un momento de relax con buenas vistas de fondo.

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Con esta escapada, Mahi y Rafa han querido regalarse un último respiro juntos antes de que sus vidas cambien por completo con la llegada de su primera hija, disfrutando de Granada, de la Alhambra y del frescor que ya empieza a notarse tras el intenso calor del verano.