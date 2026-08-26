Lorena Romera 26 AGO 2026 - 10:54h.

La exconcursante de 'Supervivientes' recibe malas noticias tras su última prueba del embarazo

Mahi Masegosa y Rafa Moya se "despiden de la soltería" en un hotel de lujo en Granada

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Mahi Masegosa, en la recta final de su sexto mes de gestación, está haciendo partícipes a sus seguidores de las diferentes pruebas médicas a las que está teniendo que someterse. Tal y como ha explicado, los médicos consideran que, debido a su edad, su embarazo es de riesgo. Ahora, la que fuera concursante de 'Supervivientes' ha recibido los resultados de una de sus últimas pruebas y ha contado a través de Instagram que ha recibido noticias agridulces del hospital.

La creadora de contenido ha explicado que ha pasado tres horas en el hospital para realizarse la curva larga del azúcar, una prueba que sirve para comprobar cómo procesa el organismo la glucosa durante el embarazo y detectar una posible diabetes gestacional.

Tras la espera, la nacida en Granada ha recibido una llamada del hospital alrededor del mediodía con los resultados. Y aunque la diferencia respecto al límite establecido parece mínima, los médicos han considerado necesario estudiar el resultado: "Me han llamado con los resultados, que he dado un punto por encima de lo normal".

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Según le han comunicado, el límite se encuentra en 165 y ella ha obtenido una cifra de 166. "Mañana me vuelve a ver el internista para ver qué pautas seguimos", ha explicado, consciente de que ese único punto por encima del máximo establecido requiere ahora una valoración médica. "Como tengo 36 años y mi embarazo lo consideran de riesgo, tienen que estudiar ese punto por encima", ha explicado a sus seguidores.

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"Diabetes gestacional, bienvenida a mi vida", ha escrito la influencer en este storie, a la espera de una valoración concluyente. Esta prueba se suma al seguimiento médico que está realizando durante su embarazo. Hace apenas unos días, la influencer explicaba que su ginecólogo la había advertido por haber ya superado el peso que habían establecido como máximo para todo el embarazo.

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Algo preocupada, Mahi Masegosa recurría a sus redes para pedir consejo a sus seguidores: "Lo que me preocupa es que esto sea malo para el resto de embarazo o para la criatura". Ahora, la que fuera concursante de 'Supervivientes' afronta otro dilema en su embarazo: el resultado de la curva larga se ha quedado un punto por encima del límite, de ahí que el equipo médico tenga que determinar las pautas a seguir de ahora en adelante.