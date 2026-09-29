Mahi Masegosa preocupada por tener nuevos síntomas en la semana 32 de embarazo

Natalia Sette 29 SEP 2026 - 19:04h.

La exconcursante de 'Supervivientes' pide ayuda a sus seguidores muy preocupada al ver tener nuevos síntomas en el tercer trimestre de embarazo

Mahi Masegosa, embarazada de 6 meses, comparte su rutina para cuidar su piel de estrías y flacidez

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Mahi Masegosa continúa compartiendo con total naturalidad cada etapa de su gestación. Tras haber hecho públicos los resultados de su prueba de la glucosa, en la que dio un punto por encima del límite y obligó al equipo médico a evaluarla por ser un embarazo de riesgo a sus 36 años, la exparticipante de 'Supervivientes' se muestra preocupada por sentir nuevos síntomas en la semana 32 de embarazo.

A las preocupaciones por el peso y la diabetes gestacional, la influencer granadina ha notado ahora nuevos cambios que han terminado por encender sus alarmas. Buscando el consejo de su fiel comunidad de seguidores, la creadora de contenido ha contado sus preocupaciones a través de sus ‘stories’ de Instagram.

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“Me ha salido mucha más celulitis y hago mucho menos pis. Madre mía, decidme que es normal”, ha puesto con preocupación sobre un video donde enseña la celulitis que le ha salido en el muslo. Respecto a sus visitas al baño, la joven ha querido matizar cómo ha cambiado la forma y el volumen de sus micciones.

“Cuando digo que hago menos pis, es que hago menos cantidad. Voy más veces al baño por tanta presión que tengo en la barriga pero menos cantidad”, ha detallado, añadiendo que ella siempre ha ido mucho al servicio haciendo “chorros muy largos” y ahora son “más pequeños”.

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Según los expertos en obstetricia, estos síntomas son habituales al alcanzar el tercer trimestre de gestación. La aparición o incremento de la celulitis se debe principalmente a las alteraciones hormonales,como el aumento de estrógenos, sumadas a la retención de líquidos y a los cambios en la circulación sanguínea.

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Por otro lado, la alteración en el patrón de la orina responde directamente al crecimiento del bebé. A las 32 semanas, el feto ejerce una gran presión sobre la vejiga, lo que reduce drásticamente la capacidad de almacenamiento del órgano. Esto provoca que las mujeres embarazadas sientan ganas de orinar con mayor frecuencia pero expulsando volúmenes mucho menores en cada visita al baño.