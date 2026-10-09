Lorena Romera 09 OCT 2026 - 12:02h.

La hija de Vicky Martín Berrocal se emociona al explicar el significado personal de su nueva aventura profesional

Alba Díaz admite que le da "vértigo" volver al gimnasio tras haber engordado 6 kilos

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Alba Díaz no ha podido contener las lágrimas al hablar sobre su nuevo proyecto profesional. Muy emocionada, la hija de Vicky Martín Berrocal y Manuel Díaz 'El Cordobés' se ha sincerado sobre lo mucho que significa para ella esta aventura laboral, fruto de un largo proceso en el que ha tenido que luchar contra sus propias inseguridades.

"Es el proyecto que más feliz me ha hecho en mi vida y en el que más me he volcado jamás", ha confesado muy emocionada. La influener ha explicado que este trabajo nace de una necesidad personal y de un sentimiento compartido por muchas mujeres: "Hemos crecido sintiendo que éramos demasiado algo o no lo suficiente: demasiado grandes, mayores, intensas, o no lo suficientemente guapas, femeninas o seguras".

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Algo que le ha ocurrido especialmente a nivel personal: "He pasado muchos años cuestionándome hasta que entendí que el problema no era que fuéramos diferentes, sino que nos habían hecho creer que teníamos que ser todas iguales para encajar".

Esa vulnerabilidad y el deseo de romper con esos patrones han tomado forma definitiva en Aquí cabemos todas, su primera colección de moda como diseñadora junto a Victoria Colección. Una propuesta ideada no solo como una línea de ropa, sino como un alegato en favor de la diversidad y la aceptación.

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"Cuando empezamos, tenía claro que no quería hacer simplemente vestidos bonitos; quería que hubiese un mensaje detrás. Todas, alguna vez, hemos entrado en un probador y hemos sentido que el problema éramos nosotras. Y no: no eres tú la que tiene que encajar en un vestido, es el vestido el que tiene que hacerte sentir bien a ti", reflexiona la diseñadora.

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La colección cuenta con diseños pensados para adaptarse a distintas edades, cuerpos y formas de entender la belleza, y ha sumado el apoyo de caras conocidas como su madre, Vicky Martín Berrocal, Carmen Lomana, Isabelle Junot, Jedet, Luna Lionne y Ali Guijarro, quienes han querido dar voz al mensaje.

Además, la iniciativa va más allá de las prendas y se refleja en los propios puntos de venta. Los escaparates incorporan maniquís de diversas tallas -algunos diseñados de forma exclusiva ante la falta de representatividad habitual- y espejos acompañados de frases concebidas para frenar el juicio propio.

"Queríamos interrumpir ese pensamiento automático de buscar qué no nos gusta, aunque fuera solo unos segundos. Primero quisimos que pudieras reconocerte en nuestros maniquís; después, que pudieras reconocerte en ti", explica la joven.

Para Alba Díaz, ver la reacción de la gente ante la iniciativa está siendo la mayor satisfacción de este proceso: "Hay algo de todo esto que me está pareciendo especialmente bonito: ver a la gente pararse delante del escaparate, reconocerse en uno de los maniquís y sonreír. Qué importante es poder verte ahí".